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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫馬英九力挺　張善政：對選情有百分之百信心

▲選前最後一天，國民黨主席朱立倫今（25）日上午陪同張善政車隊掃街拜票。（圖／張善政競辦提供）

▲選前最後一天，國民黨主席朱立倫今（25）日上午陪同張善政車隊掃街拜票。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

選前最後一天，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九今（25）日先後陪同張善政在桃園車隊掃街進行最後拜票，朱立倫指出，對張善政有百分之百信心，這兩天車隊掃街中，可以感受桃園人對他的熱情；前總統馬英九也表示，張善政現在選情比剛開始好太多了。張善政則強調，有這兩位加持，對選情百分之百有信心。

朱立倫連續兩天陪同張善政固守桃園車隊遊行，今天早上受訪時強調：「我們正全力保護台灣的民主，不管今天在桃園，下午在基隆，或是晚上在桃園與台北都是全力以赴，希望保衛台灣的民主，因為民進黨實在是破壞台灣的民主、反民主，民主奧步黨太嚴重了。」

是否對張善政選情很有信心？朱立倫表示，對張善政百分之百有信心，昨天陪他在車隊掃街當中，可感受到桃園人對他的熱情，他回到桃園這段時間非常的努力，讓大家都知道，張善政是能力、學歷、經歷各方的條件，都是未來讓桃園走向國際，讓科技帶動桃園，最好的桃園市長。

綠營昨天在八德晚會舉辦前封街，不少民眾都抱怨蔡英文要來八德還封路？朱立倫說：「八德是我的老家，那條路我太熟了，民進黨的傲慢，民進黨與人民的距離實在是太遙遠了，一大早就封路，大家還要不要過日子，我相信人民都看在眼中，蔡總統可能覺得就是民進黨出巡，萬民要回避，就必須要這樣的做法，我再次強調，明天的選擇就是人民做主，人民做主才是台灣民主運動。」

▲選前最後一天，前總統馬英九今天下午陪同張善政車隊掃街，會前受訪表示對桃園選情很有信心。（圖／張善政競辦提供）

▲選前最後一天，前總統馬英九今天下午陪同張善政車隊掃街，會前受訪表示對桃園選情很有信心。（圖／張善政競辦提供）

前總統馬英九下午陪同掃街前也對於桃園與北北基桃選情提出看法。馬英九表示：「我覺得桃園現在選情比剛開始要好太多了，至於北北基桃部分，大致上還都還不錯。」

▲選前最後一天，張善政受訪時強調，對於選情非常有信心。（圖／張善政競辦提供）

▲選前最後一天，張善政受訪時強調，對於選情非常有信心。（圖／張善政競辦提供）

今天上午朱立倫主席來陪同，下午有馬英九前總統陪同掃街，對自己選情是否有信心？張善政說：「百分之百有信心，我們非常的努力往前走，一步一腳印，已經到了最後關頭，我們再努力衝刺，就會有最後勝利的成果。」

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