侯友宜、林佳龍選前之夜拚場　兩張圖人氣比一比

▲侯友宜選前之夜「HOU HOU 做代誌，吼哇厚日子」。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／新北報導

新北市長候選人侯友宜、林佳龍選前之夜登場，侯舉辦在板橋第一運動場廣場，林則分為三重、板橋兩處，其中板橋的主舞台是在新府路與區運路交叉口處，距離侯場地約300公尺。

侯友宜選舉辦公室指出現場安置2萬張塑膠椅子，根據記者觀察，19時起已經開場35分鐘後，座位大致坐滿，甚至還有一大群人仍在廣場外，或是一旁的福德宮等待進場。

根據規劃，侯友宜選舉之夜從下午5時半開始，會輪播「改變的勇氣」系列影片，6時至9時15分會有多項表演及嘉賓助講，並由歌手楊培安於9時15分至9時32分間進行壓軸演唱，隨後侯友宜進場致詞，並與全場合唱、合跳「友宜舞」。

林佳龍則是分為三重及板橋場，並以板橋為主場；規劃上為晚間6時35分開場，前文化部長鄭麗君、前民進黨主席卓榮泰、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、總統蔡英文、林佳龍、副總統賴清德將依序登台致詞。

在林佳龍場部分，經30分鐘熱場，截至晚間19時左右，現場也塞滿支持者，經場外2條街外所拍攝的俯瞰畫面，人數也都滿出會場。

▼林佳龍造勢現場支持者滿出會場。（圖／林佳龍競選總部）