前埔里駐區主任涉嫌賄選買票　許淑華回應了

▲南投縣政府前埔里區主任林雪芬涉嫌買票遭收押，綠營痛批國民黨是惡質選風亂源。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

9合1選戰明天登場，南投檢方日前查獲第五選區某縣議員候選人的樁腳林雪芬涉嫌以現金買票、聲押獲准，民進黨南投縣長候選人蔡培慧競選總部今直指，林雪芬曾任縣府埔里駐區主任，痛批對手許淑華競總主委、現任縣長林明溱，帶頭放任惡質選風延燒，許淑華的前國會助理洪浩原父親更因賄選遭羈押禁見，直批國民黨就是不乾淨選舉的最大亂源。

南投地檢署檢察官簡汝珊、黃淑美日前共同指揮台中市刑大偵四隊、埔里警分局、台中市調處，連續查獲第五選區（埔里鎮、國姓鄉）某縣議員候選人的陳姓、林姓2名樁腳，涉嫌向選區有投票權之選民以每票500元交付賄賂，22日拘提林姓樁腳到案，訊後認陳、林2人均涉投票行賄罪嫌重大，陳姓樁腳交保3萬元，但林姓樁腳則有勾串共犯、證人之虞，遭法院裁准羈押禁見、通信。

▲許淑華（中）與藍軍候選人於南投市區徒步掃街拜票。（圖／記者高堂堯攝）

南投縣政府回應指出，綠營所指這位「林姓埔里駐區主任」早於108年12月自縣府離職，也未再出任縣府員工，其女兒目前雖接任縣府埔里駐區主任，但並無違法犯紀情事，綠營不該牽連無辜。

許淑華稍早也於選前之夜掃街拜票出發前表示，林雪芬已經沒有在縣府上班了，涉嫌擔任縣議員候選人樁腳買票案跟她無關，縣府早上也已經做過回應。