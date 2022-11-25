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快訊／居隔不能投票他不爽了　首宗提告延長投票時間判決出爐

▲▼ 台北高等行政法院。（圖／翻攝Google maps）

▲台北高等行政法院。（圖／翻攝Google maps）

記者黃哲民／台北報導

新竹市1名呂姓男子目前因確診新冠肺炎居家隔離中，依衛生局開立的居家隔離通知書所載，明天（26日）投開票日正好是閉關最後1天，呂男不想錯失投票權益，訴請台北高等行政法院定暫時狀態處分，要求中央選舉委員會與新竹市選舉委員會，應將投票截止時間從26日下午4點，延長到他隔離結束後的隔天（27日）中午12點，但今被台北高等行政法院裁定駁回，得抗告。

裁定理由指出，本案所聲請的定暫時狀態處分內容，涉及選舉投票日期、起止時間，都屬於中選會職權，而非選舉人或投票權人可以請求的事項，所以不屬於《行政訴訟法》認定的「於爭執之公法上法律關係」的要件。

此外，裁定指出，聲請人的病情發展、可能的醫療天數及隔離結束時間無從預測，若依聲請人的主張，將使投票日期繼續延長，使選舉結果處於不確定狀態，若中選會仍依公告時間即時開票，聲請人將會在已有開票結果的情況下投票，有違投票應以平等、無記名方式為之的原則。

裁定指出，倘若全國各投開票所均因此延遲開票，將導致計票作業延宕，選舉結果無法即時公開，恐將引發選舉公正性的疑慮與不安，顯然違反重大公共利益，鑒於投票日在即，如准許臨時變更投票時間，或驟行訂定新的程序規定，將引發選民混淆、選舉程序紊亂，對於選舉的辦理具有重大公益危害。

裁定認為，綜合衡量聲請人個人投票權益，與全國人民因定暫時狀態處分延長投票時間所受公共利益損害，本件並無准許定暫時狀態處分的必要，據此裁定駁回呂男的聲請。呂男雖得對本件裁定提起抗告，但明天就是投票日，提起抗告可能緩不濟急。

本案呂男因確診新冠肺炎，經新竹市衛生局依《傳染病防治法》開立隔離通知書，明訂本周一（21日）到本周六（26日）進行居家隔離，依本月（11月）14日起上路的防疫新制，確診者完成居家隔離滿5日，包含被認定為「第0天」的隔離首日後，接著進行「N」日的自主健康管理天數，最長可達7天，但只要快篩陰就可提前解除。

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