受虐身障童家長桃市府靜座抗議　賴香伶籲10日內開審查會查疏失

▲桃園受虐童家長市府靜座抗議，市政府積極回應家長訴求，將再召開身障童調查評估會議。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園一家身障兒童托育中心爆集體虐童事件，有多名兒童受害，甚至有1名男童死亡，受虐童家長不滿真相迄今未釐清，且市府對中心懲處過輕，25日由民眾黨桃園市長候選人賴香伶、市議員候選人曾妍潔陪同帶著孩子照片和冥紙的家長們，到市府前靜坐抗議，要求重新審議該中心照顧孩童癲癇發作時，是否涉及延誤就醫等疏失？

市府副市長高安邦及社會局長鄭貴華，於現場積極回應家長訴求。高安邦表示，雖然社會局於案件發生後，即積極調查並依法裁處，惟為求更加周延，將增聘兒童癲癇專科醫師儘速將再召開調查評估會議，並邀請身障童家長參與會議。高安邦強調，市府永遠會站在家長立場，全力來要求機構改善，並加強稽查頻率，使身心障礙者權益保障法規更臻完善，避免憾事再次發生。

受虐童家長們表示，桃園這家中心今年上半年，發生兩名自閉症幼童一死、一植物人事件，以及有多名兒童受虐，本月14日家長們由平鎮區市議員候選人曾妍潔陪同，到立院向民眾黨桃園市長候選人、立委賴香伶陳情並召開記者會，希望相關單位重視，但迄今真相未釐清，且市府對中心懲處過輕。因此被迫25日到市府靜坐抗議。

賴香伶當場提出四點協商：10日內再次召開專家會議，增加邀請癲癇科專業醫師參與，會議邀請家屬到場陳述意見與疑點，共同再次檢視錄影畫面等四項要求。在高安邦副市長、社會局鄭貴華局長的承諾下，家屬才暫時按耐住憤怒情緒，希望能藉此還原事件的真相。

該家爆集體虐童事件的托育中心受害家長包括：允恩媽媽、品捷媽媽與品捷爸爸、苡熙媽媽，今天中午在桃園市政府前靜坐抗議，賴香伶、曾妍潔獲悉後停下選舉最後一天拜票的行程，到市府前聲援關心。