桃園市選前之夜「藍綠都打主席牌」　白軍主攻掃街戰！

記者黃翊婷／綜合報導

九合一大選進入最後黃金24小時，桃園市長選情激烈，國民黨桃園市長候選人張善政、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的選前之夜造勢晚會，都打出主席牌；無黨籍桃園市長候選人鄭寶清舉辦「選前歡樂嘉年華」；民眾黨桃園市長候選人賴香伶則選擇不辦選前之夜造勢晚會，力拚最後機會掃街拜票。

▲張善政的選前之夜造勢晚會將有許多「大咖」到場助陣。（圖／翻攝自Facebook／張善政）

● 張善政

張善政的選前之夜造勢晚會將在今日（25日）晚間7點，於桃園區三民路二段朝陽森林公園舉行，國民黨主席朱立倫、桃園市議長邱奕勝、前主席吳伯雄、前桃園縣長吳志揚、前總統府副祕書長羅智強、中廣董事長趙少康等人都會出席。

▲鄭運鵬選前之夜將與現任桃園市長鄭文燦連跑2場造勢晚會。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

● 鄭運鵬

鄭運鵬的選前之夜造勢晚會共有2場，第一場選在春日路的競選總部舉辦，預計晚間6點開始，特別來賓有總統兼民進黨主席蔡英文、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦；第二場選在中美路的中正公園，預計晚間7點30分開場，特別來賓為桃園市長鄭文燦。

▲民眾黨主席柯文哲日前為賴香伶及桃園市議員候選人們站台輔選。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

● 賴香伶

賴香伶不舉辦選前之夜造勢晚會，決定把握最後機會，隨車隊繼續進行掃街拜票。

▲鄭寶清預告，選前之夜造勢晚會將有「神祕嘉賓」登場。（圖／翻攝自Facebook／鄭寶清）

● 鄭寶清

鄭寶清的選前之夜造勢晚會選在莊敬路二段的競選總部舉辦，預計晚間6點開場，現場有舞蹈和魔術表演，還有傳統美食、棉花糖、爆米花、冰淇淋可以吃。鄭寶清也預告，當晚除了許多精彩的表演，還有「神祕嘉賓」會參與演出。