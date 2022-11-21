「馬英九還我牛！」柯賜海舉牌抗議成名　患病暴瘦…傳奇一生落幕

▲柯賜海驚傳陳屍在車內。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

「抗議天王」柯賜海驚傳逝世，回顧他傳奇的一生。他經常在有突發重要新聞事件時，在訪問者後方舉抗議牌子，因而知名度大開。不過他爭議事件也不少，不僅犯下多起詐欺、偽造文書案件，2年前又因涉案遭判5個月。去年現身被訪問時，身體已大不如前，但仍不忘大喊「馬英九還我牛」，未料如今卻傳出憾事。

▲柯賜海生前最知名的是會在人後面舉抗議牌子。（圖／翻攝自Facebook／柯賜海）

北投警方今（21）早8時38分接獲通報，建國街一處公園樓球場旁的藍色廂型車內，疑似有一名男子沒有意識。警方到場時男子已經肢體僵硬、明顯死亡，經確認死者就是柯賜海。據了解，柯賜海患有帕金森氏症，昨還跌倒2次，胞姊原想將其強制送醫，但因為他的血壓和脈搏都正常，因此沒有被送往醫院，沒想到今早就發現遺體。

回顧柯賜海一生爭議事件也不少，他1998年間透過媒體得知輝瑞藥廠研發知名藥品「威而鋼」成功後，搶先向經濟部申請設立「威而鋼生物科技股份有限公司」，並登記經營項目涵蓋食品、飲料等多項產品，輝瑞因無法申請「威而鋼」為防護商標，因此提起訴願、行政訴訟；2004年柯賜海也因公司欠繳營利事業所得稅200多萬元遭拘提，此外還曾犯下多起詐欺、偽造文書案件，才展開他的抗議人生。

▲柯賜海有許多爭議事件。（圖／記者邱中岳攝）

柯賜海是台灣媒體圈內的話題人物，因涉及多起官司，為了抗議台灣司法不公，開始向電視媒體投訴，後來轉變成自主抗議的行為，經常會在知名人物後方舉起抗議牌子，經過大量曝光後，成為台灣知名的抗議天王。這行為雖然讓他的知名度大增，但因為經常妨礙新聞採訪，也曾因此入獄且遭新聞業者封殺禁播。

柯賜海最知名的抗議台詞是「馬英九還我牛」，他先前在天母養了一頭牛，經常帶著黃牛到處抗議。某次他又牽著牛到總統府抗議，隨後帶著牛到二二八公園水池洗澡，可是被扁迷檢舉，事後遭馬英九以違反《水利法》開罰50萬元，牛也被移到屏科大安樂死，因此他才會常常抗議要「馬英九還我牛」。

▲柯賜海經常到各大活動抗議。（圖／ETtoday資料照）

不僅如此，柯賜海經常在泛藍抗爭場地出現，也曾多次參選民意代表和公職人員，包括台北市長、花蓮縣長和立法委員等，但均未當選。2006年參選台北市長時，柯賜海還曾冒雨站在台北鬧區，穿著戲服並舞起關刀向民眾拜票；他去年受訪時也曾透露，今年想要再選一次花蓮縣長。

而柯賜海2年前現身是因為又捲入其他案件。一名陳姓男子邀請柯賜海投資入股，由柯賜海付出350萬元購買其他股東的股權，並將股權移轉到妻子林思佳名下。但股東事後發現，公司股權已經移轉並完成登記，柯賜海的股款卻未入帳，因此提告。陳男一審遭判刑4月，柯賜海無罪。全案上訴第二審，柯賜海遭改判5個月有期徒刑。

▲柯賜海2年前又捲入案件出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

由於柯賜海罹患帕金森氏症，近年逐漸淡出螢光幕前，身形也比以往消瘦不少。去年訪問發現柯賜海皮膚曬黑許多、步履蹣跚，「以車為家」在陽明山上獨居，車上一塊3呎x6呎的木板就是他的床；他肚子餓了就用卡式爐煮東西吃，吃飽了就去下面草皮健走，平時會到公共浴池洗澡。雖然身體狀況大不如前，但他當時仍不忘大喊「馬英九還我牛」，彷彿當年抗議天王再現，沒想到今日傳出逝世消息。

▲▼柯賜海去年受訪時，在陽明山上「以車為家」。（圖／記者黃彥傑攝）