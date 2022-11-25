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看好台南繼續拚　黃偉哲勝選車隊決戰市區全力拜票

▲台南市長候選人黃偉哲，25日率車隊與市議員候選人，以母雞帶小雞之姿，沿途向民眾拜票，並向24日車隊遊行時，贈送全糖珍奶的「奶茶妹妹」道謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長候選人黃偉哲，25日率車隊與市議員候選人，以母雞帶小雞之姿，沿途向民眾拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰倒數計時，台南市長候選人黃偉哲，25日率車隊與市議員候選人，以母雞帶小雞之姿，沿途向民眾拜票，也用看好台南的政績與願景，爭取更多市民的支持。

▲台南市長候選人黃偉哲，25日率車隊與市議員候選人，以母雞帶小雞之姿，沿途向民眾拜票，並向24日車隊遊行時，贈送全糖珍奶的「奶茶妹妹」道謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲特別向24日車隊遊行時，贈送全糖珍奶的「奶茶妹妹」道謝。

車隊沿途受到民眾熱情歡迎，連幼兒園的小朋友也跳起來向市長揮手。行經住宅區時，有民眾特地走出來向車隊比讚，坐在便利超商前吃下午茶的長輩，也轉過頭向黃偉哲揮手。洗衣店忙著摺衣服的員工，也暫時放下手邊工作，與戰車上的黃偉哲熱情打招呼。沿途也可看見台南平日商業的繁榮，商圈人潮絡繹不絕，反映台南兼顧防疫與經濟的成果。

▲台南市長候選人黃偉哲，25日率車隊與市議員候選人，以母雞帶小雞之姿，沿途向民眾拜票，並向24日車隊遊行時，贈送全糖珍奶的「奶茶妹妹」道謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

25日下午，黃偉哲依然出席市政行程，與行政院沈榮津副院長、經濟部長王美花動土東京威力科創（TEL）在台南的營運中心。黃偉哲表示，TEL是世界前三大半導體設備商，今天的投資不只充實台南半導體產業鏈的陣容，也將帶來上千個就業機會。黃偉哲也感謝南科與市府團隊用心招商，讓台南成為科技產業的投資首選。

▲台南市長候選人黃偉哲，25日率車隊與市議員候選人，以母雞帶小雞之姿，沿途向民眾拜票，並向24日車隊遊行時，贈送全糖珍奶的「奶茶妹妹」道謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長候選人黃偉哲，25日率車隊與市議員候選人，以母雞帶小雞之姿，沿途向民眾拜票，並向24日車隊遊行時，贈送全糖珍奶的「奶茶妹妹」道謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長候選人黃偉哲，25日率車隊與市議員候選人，以母雞帶小雞之姿，沿途向民眾拜票，並向24日車隊遊行時，贈送全糖珍奶的「奶茶妹妹」道謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲25日抽空錄製影片，向24日車隊遊行時，贈送全糖珍奶的店員「奶茶妹妹」說謝謝，目前店家也推出限時限量冷飲「市長這一杯」，吸引大批奶茶妹妹的粉絲朝聖。黃偉哲也鼓勵市民返鄉投票，並注意交通安全，做好防疫措施，明日攜帶證件，為台南投下重要的一票。

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