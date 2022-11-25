選前1天！兵分三路大車掃　徐定禎籲：集中選票支持會贏的人

記者蔡文淵／苗栗報導

投票日前最後一天，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（25）日在前副總統陳建仁的陪同下，在頭份市車隊掃街拜票，誓言迎向新苗栗；太太楊士儀、女兒里唯與立委賴品妤也兵分三路同全縣車掃。徐定禎呼籲選民：「距離投票只差一天，距離改變苗栗也只差一天，呼籲鄉親集中選票，支持會贏的徐定禎。」

▲▼前副總統陳建仁今天下午陪同民進黨苗栗縣長候選人徐定禎在頭份市車隊掃街拜票。陳建仁呼籲苗栗鄉親只要集中選票，票投徐定禎，就可以讓苗栗變得更美好。（圖／徐定禎競選總部提供）

徐定禎指出，苗栗已經沉淪太久，鄉親渴望改變，想要換黨換人做做看。前幾天與女兒里唯談心，討論2018年選舉開票日，苗栗沒有成功翻轉，當時家人都非常難過。徐定禎說，是自己還不夠努力，才讓家人悲傷、讓支持者失望，「但我們沒有放棄，而是將失敗的經驗與心情化為前進的力量」。

徐定禎提到，昨(24)日的選前團結之夜，萬人到場力挺，創下民進黨在苗栗史上人數最多的一次紀錄。看著鄉親為了他淋雨，深感自己沒有資格穿雨衣，家人、蔡總統、賴副總統也一起沒穿雨衣，大家風雨同路，風雨生信心。徐定禎說，這一場選戰，所有人的心都在一起，大家都希望改變，希望可以翻轉苗栗。

徐定禎表示，感謝中央地方所有人的支持，今天下午陳建仁前副總統也來到頭份，陪自己掃街。陳建仁表示，苗栗需要改變，苗栗鄉親也希望撕下「苗栗國」的標籤，讓苗栗有好的發展，他也呼籲苗栗鄉親只要大家一起努力，就可以讓苗栗變得更美好。

立法委員賴品妤則陪同徐定禎的女兒里唯一起車掃，象徵進步改變的青年力量。徐定禎說，只要大家出來投票，集中選票，支持會贏的徐定禎，一定可以翻轉苗栗、改變成真。