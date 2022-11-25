拚勝選！曹爾元競選團隊機場、港口暖心奉茶　迎接投票鄉親

▲拚勝選！曹爾元競選團隊機場暖心奉茶，迎接投票鄉親。（圖／曹爾居提供）

記者楊淑媛／馬祖報導

2022九合一大選明(26)日登場，連江縣長候選人曹爾元投票日前最後衝刺，今天一早服務團隊，分別站在機場、港口出口，迎接回家投票鄉親。曹爾元的弟弟曹爾居說，馬祖因地理位置關係，許多馬祖人早年移居台灣，但對於故鄉的愛始終不變，只要大小選舉前夕，紛紛搭機或搭船返鄉投票，期馬祖共好。

▲大船進港了，曹爾元競選團隊港口暖心奉茶，迎接投票鄉親。（圖／曹爾居提供）

儘管天候並不佳，但拚勝選，曹爾元服務團隊們，一早即在港口與機場提供奉茶服務，歡迎鄉親們回家！曹爾居說，二哥曹爾元是以全校第一名保送來台灣升學，因為畢業當年沒有醫學院生配額，所以保送到中興大學農學院就讀，在學期間除了更認真學習外，為了不讓家裡增加生活負擔，他空閒時間和假日會去工地打零工，賺取學費和生活費，直到完成大學學業後即回馬祖服務，扛起家庭重擔。

▲曹爾居(左三)說，曹爾元服務馬祖長達42年，縣政經驗豐富又創新，尤其是非常孝順雙親。（圖／曹爾居提供）

而他的二哥回到馬祖後，第一份工作在農改場任職，曾引進梅花鹿到馬祖南竿(現梅花鹿在馬祖大坵島)、負責東引植樹造林等建設，之後陸續擔任自來水廠廠長、觀光局局長、建設局局長、民政局局長及地政局局長，服務馬祖長達42年，縣政經驗豐富又創新，長年投入地方建設與發展，尤其是非常孝順雙親，贏得親友敬重，此次選舉提出「創新改變．馬祖共好」主訴求，深信會讓馬祖更好。