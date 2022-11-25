LIVE／黃珊珊選前之夜「捍衛新價值」　邀柯文哲、8名「小雞」合體喊話

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數不到24小時，無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日晚間7時在台北市政府前舉辦選前之夜，預計邀請到台北市長柯文哲、親民黨副主席張昭雄等人出席，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

黃珊珊於25日晚間7時至10時在台北市政府前的市府路舉辦選前之夜，主題定調為「捍衛新價值，擺脫舊勢力」，黃珊珊表示，「台北是個光榮的城市，必須要讓每一位市民，都能在這裡創造屬於自己的精彩故事，所有市民朋友們，這次我們吹起自由的號角，放下意識形態，站出來告訴藍綠，台北的改革不可以再回頭！」

儘管黃珊珊搶到象徵意義特殊的台北市政府前廣場路權，但據了解，現場僅只有擺放4169席座位，而活動流程保密到家，但據了解，將找來防疫天使隊、台北首間防疫旅館、各夜市自治會長、商圈自治會長等助講，並再邀請2014年為柯文哲唱歌的白芯羽回歸。

活動時間約於晚間8時30分左右，由親民黨副主席張昭雄助講，再由民眾黨8名市議員候選人紛紛上台喊話，柯文哲約於晚間9時14分左右到場，最後再由黃珊珊大進場，邀請黃珊珊家人上台、合唱競選歌曲「未來」後落幕。

▼台北市長候選人黃珊珊、台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）