選前之夜破萬人！破除挺蔣傳言　張昭雄：宋楚瑜唯一支持黃珊珊

記者袁茵／台北報導

選戰倒數不到24小時，外界關心親民黨主席宋楚瑜是否力挺無黨籍台北市長候選人黃珊珊？宋友會會長梅長錕25日爆料，宋楚瑜曾脫口稱「血是紅的，心永遠是藍的」，暗喻宋楚瑜挺國民黨候選人蔣萬安。但曾與宋楚瑜搭擋參選正副總統的親民黨副主席張昭雄於25日晚間宣布，宋楚瑜跟親民黨唯一支持黃珊珊。

黃珊珊於25日晚間7時至10時在台北市政府前的市府路舉辦選前之夜，主題定調為「捍衛新價值，擺脫舊勢力」，台上主持人約於晚上8時10分左右喊出，現場已有破萬人到場。

▲黃珊珊選前之夜 。（圖／記者李毓康攝，下同）

親民黨副主席張昭雄也出席黃珊珊選前之夜，他致詞時表示，偉大台北市民鄉親們，「我在這裡要鄭重宣佈，宋楚瑜主席跟親民黨，唯一強力支持的是8號黃珊珊，宋楚瑜跟親民黨唯一支持的是8號黃珊珊。」破除外傳宋楚瑜支持國民黨台北市長候選人蔣萬安傳言。

25日稍早時，擔任宋友會會長的資深導演梅長錕爆料，兩個禮拜前，宋楚瑜在前獅子會總議長徐明德靈堂前當面親口告訴徐夫人和他，自己身上的血是紅的，但心永遠是藍的，此句話令他聽了非常感動，「我知道他對台北市長早就做了選擇，唯一支持蔣萬安。」

對於梅長錕說法，黃珊珊競總稍早發出聲明澄清，宋楚瑜是有高度、有遠見，並且具有相當自主意識的政治前輩，不是其他任何人能夠以片面言論代替他發言，或「超譯」宋主席的投票意志。

黃珊珊競總強調，宋楚瑜與黃珊珊情感深厚，並非任何人用似是而非等荒謬言論即可分化，他們也要呼籲各界，在選舉最後關頭，切莫以此等完全無代表性的言論，試圖影響選情，台北市需要一個正派、有能力、有執行力的市長來帶領台北市繼續前進，而黃珊珊正是最適合的人選。