選前之夜！蔡宗豪徒步挺謝龍介　浪漫口號「一3一4」盼台南輪替

▲台南市長候選人謝龍介競選發言人、中西區北區市議員候選人蔡宗豪，喊出浪漫口號「一3一4」，盼這次能他能經歷人生首次台南輪替。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選前最後一天！台南市長候選人謝龍介競選發言人、中西區北區市議員候選人蔡宗豪，在選前之夜徒步走到謝龍介「翻轉之夜」小東公園會場，希望台南輪替「走」向勝利，更喊出浪漫口號「一3一4」，盼這次能他能經歷人生首次台南輪替。

蔡宗豪表示：「我今天26歲，這輩子還不曾生活過非民進黨執政的台南市」，指出台南已經半甲子30年沒有政黨輪替、沒有競爭，即便是直轄市，但許多福利、建設、治安等都是六都最末，這次，他希望台南人勇敢站出來翻轉，更期盼自己能經歷人生中第一次台南政黨輪替。

蔡宗豪說，24日晚上他已提前舉辦自己的選前之夜，與大批青年走上街頭徒步遊行，25日晚上則是全力來力挺謝龍介，徒步從北區走過來，就是希望翻轉台南一路「走」向勝利。

25日晚上，蔡宗豪也喊出浪漫口號「一3一4」；他說，市長候選人謝龍介是3號，自己是4號，所以票投「一3一4，幸福一生一世」，甜蜜又好記，呼籲台南人，26日投一次輪替，換人換黨「還給台南人應有的福利」。

謝龍介與蔡宗豪推出共同政見包括老人健保免費、生育獎勵金第一胎3萬、第二胎以上5萬，國中小營養午餐免費、006688住宅租金補貼等，各項接地氣政見獲得市民支持認同。