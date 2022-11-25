學者齊發聲明「譴責惡意資訊戰」　籲選民展現守護台灣矽盾決心

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

台積電創辦人張忠謀日前表示，台積電在亞利桑那州設5奈米廠後，計畫在旁擴建3奈米廠，而有部分媒體與網路社群掀起資訊戰。對此，幾位大學教授與科技人則連署發出聲明，呼籲民眾在26日投票時，要向資訊攻擊宣戰，展現護衛台灣矽盾的決心。

台大電機系教授林宗男、陽明交通大學資工系講座教授林盈達、成功大學電機系教授林忠憲、成功大學電機系教授張順志、科技人許美華等人共同發表「譴責惡意資訊戰、護衛台灣矽盾」聲明。

根據聲明指出，他們是2015年底，「反中資入股台灣IC設計」連署行動的共同發起人，在此針對近來眾多媒體網路社群以及親中政黨政客，持續對台灣半導體發起的一連串資訊戰攻擊。

聲明表示，美國對中國發起半導體全面封鎖戰，引發全世界產業鍊「去中化」；親中人士為了轉移「去中化」焦點，發起烏賊戰術，在台灣帶動一波國際半導體產業鏈「去台化」的聲浪。

聲明指出，最近媒體以及網路社群的「去台化」論調，包括完全扭曲事實的「台積電躲不過訂單冰風暴」、「台積電轉移最先進的3奈米去美國」，到「台積電被美國逼著去蓋廠」、「護國神山正被掏空」、「美國掏空台積電」、「台積電要變成美積電」等。

他們表示，其中某媒體更喊出「抗美救台」，惡意炮製「疑美仇美論」，電視媒體標題更扭曲事實、製造恐慌，「台海關係緊張！台積電包機千人赴美攜家帶眷 網看傻：這是撤僑嗎？」眾多親中政黨政客，也應和起舞，用不實資訊唱衰台灣半導體，其惡意已到喪心病狂的地步。

聲明指出，因為台灣半導體被稱為「護國神山」，是台灣產業的航空母艦，更是被國際視為保護台灣的「矽盾」，是台灣國家競爭力的核心，更是台灣人集體光榮與驕傲的象徵，「唱衰台灣半導體，可以打擊台灣人的自信心，進而瓦解台灣人捍衛家園的意志與勇氣，用心極其惡毒」。

他們強調，他們在2015年底，發起「反對中資入股台灣IC設計」的抗爭行動，感謝許多產業界學術界的朋友連署支持，何其有幸最終一起擋下中資入侵，台灣半導體沒有被迫加入中國隊，台灣IC設計因此逃過今天被美國一起制裁的命運，台灣半導體產業鏈也才保有今天在世界舉足輕重的地位。

最後，他們表示，最近攻擊台灣半導體的資訊戰，再度喚起我們當年對中資入侵IC設計的驚恐回憶，以及對中國侵門踏戶的抵抗意識，「在此，我們誠摯的呼籲所有台灣人，在明天的投票日票票入匭，親中政黨候選人一票不投，用選票向資訊攻擊大聲宣戰，向全世界展現我們護衛台灣矽盾的決心」。