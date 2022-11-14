南消邀專家學者研討電池儲能站火災搶救策略　提升消防搶救能力

▲台南市消防局第三救災救護大隊，辦理電池儲能站火災警戒範圍界定與搶救策略研討會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第三救災救護大隊14日上午9時，在七股區中寮里活動中心辦理電池儲能站火災警戒範圍界定與搶救策略研討會，會中邀集台電台南鹽田太陽光電場業者、消防局暨所屬各大隊，並結合由吳鳳科技大學紀人豪教授帶領相關領域之教授共10名參與本次研討會。

會中針對電池儲能站火災案例分析、國際儲能系統安全標準發展概況、災害現場搶救標準作業程序、消防搶救與避難疏散之模擬分析等多項議題進行研討，會中經由雙向及多方提問講解，期許增進國內產學研究與相關部門應用技術能量。

光能儲電櫃越來越普遍，但法規制定卻無法跟上管理應變。目前消防法及各類場所消防安全設備設置標準第12條尚未將其納入列管場所，在火災危機管理方面上也尚未有明確的搶救機制，整體太陽能光電系統設備的火災搶救方針主要針對太陽能面板為主，而在儲能櫃上有熱失控的風險管理上較少著墨。導致儲能電站起火的原因很多，鋰離子電池的使用可能會產生潛在的火災危害，這種現象稱為熱失控，損壞的電池可能會在數小時或數天後重燃，不同於以往傳統的火災類型，如何制定該類火災的預防規範及火災搶救作為，將成為未來消防隊必定要面對的議題。

本次研討會除了相關學術案例之介紹，與會人員也前往電池儲能站進行現場實地踏勘，並由業者進行周邊相關設備講解，希望藉由觀摩交流來建立裝設合理、有效的消防系統制度的儲能站，以提高電力系統的安全性。

台南市消防局第三救災救護大隊長陳博文表示：由於目前消防署的救災安全手冊，並無針對電池儲能站的救災標準作業，當地消防機關平時應加強建立電池儲能站四周道路狀況、建築物構造、建築物使用情況、水源狀況以及現場管理等資訊，做好火災預防管理作業，尤其在災情起始危害辨識及界定管制區皆需要有較完整的資訊才能使現場指揮官準確的判斷行動方案。

台南市消防局局長李明峯表示，相關太陽能及電池儲能站火警案件，消防人員應穿著全套消防衣帽鞋，非必要時切勿碰觸、破壞太陽光電發電設備，以免觸電；同時救災過程必須防止可燃性與有毒性氣體的蓄積，避免危及第一線應變人員、鄰近居民，以及消防人員，進一步提升安全有效的火災搶救能力。