新北女主播議員遭黑函攻擊　亂扯「中天、韓國瑜」她急報案

▲拼連任的新北市議員彭佳芸近日遭到黑函攻擊 。（圖／競總提供）

記者戴上容／新北報導

力拼連任的民進黨籍新北市議員彭佳芸，今天控訴遭到黑函攻擊，黑函內容說民進黨籍的她過去擔任中天新聞主播，中天新聞挺韓國瑜，因此可以得到藍營選票，可以說是藍綠通吃，彭佳芸說這黑函在三重東區里長流竄，她昨已赴警報案，稍早發布5點聲明；三重分局證實該案偵辦中。

黑函內容概述，講述彭佳芸老公職業特殊，選區才會處處都是彭佳芸廣告，以及彭佳芸過去在中天電視台工作，挺國民黨、韓國瑜，因此「藍綠通吃」，黑函最後還拜託選民，一定要票投彭佳芸。

▲新北市議員彭佳芸近日遭到黑函攻擊，圖為黑函內容 。（圖／競總提供）

新北市議員彭佳芸說，昨天許多支持者向她反應，收到沒有署名的黑函，假冒她的名義發函，內容更是荒腔走板，破壞黨內團結已經明顯違反刑法偽造文書、選罷法意圖使人不當選等罪，昨天我經在警局完成報案。

彭佳芸指出，這次選舉選風非常惡質，9月開始，就經常有網軍攻擊她和家人，內容故意以她的學經歷、用半真半假的方式散布抹黑，也破壞佳芸一直堅持的黨內團結；三重警分局偵查隊長蔡志惟證實，該案目前偵辦中，警方正調查所有郵箱以及監視器。

稍早，彭佳芸也發出5點聲明，其中說明自己政大新聞系畢業之後，近10年先後經歷三家電視台服務，在業界也是非常稀鬆平常的事，有心人士刻意強調單一新聞台立場操弄分化，不僅破壞黨內團結立場，也對於正在努力工作、力爭上游的年輕人有失公允。

▲新北市議員彭佳芸發出5點聲明 。（圖／競總提供）