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常客訴苦「憐愛噴發」變小三...同居人夫還送車　滾床鹹濕照辱正宮

▲▼女子,酒店。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲在卡拉OK店工作的沈女勾引常客人夫，傳人夫裸照羞辱正宮還親密同居，法院判賠45萬。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蔡怡萍／台中報導

一名人妻怒控在卡拉OK店工作的沈姓小三，不但傳送老公阿廷（化名）在小三床上的裸照羞辱她，還給錢、買車給老公，誘使他住在小三家裡，人妻求償100萬精神撫慰金。小三裝傻表示因阿廷常到卡拉OK店向她傾訴工作不順，心生同情才收留他，不知道他已婚，但法官不採信他的說法，判她須賠人妻45萬元。

人妻提告指出，她與老公阿廷婚後住在台南，後來老公外出工作長期未歸，她偶然發現沈姓女子與老公的姦情，沒想到接下來沈女卻開始傳訊息羞辱她，又將老公在床上的猥褻裸照傳給她，更以送機車、給錢的方式，誘使老公與她在台中同居，讓她精神徹底崩潰，憤而求償100萬。

沈女表示，阿廷是她工作的卡拉OK店常客，常因工作不順向她訴苦，她心軟同情而收留阿廷到她家中，她後來才得知阿廷已婚，並曾向她說會與妻子離婚卻拖延未果，妻子偷看阿廷手機後先辱罵她，她一時激動才回了那些簡訊，且他們夫妻間感情、婚姻問題不能全算在她頭上，高額求償並不合理。

阿廷在法庭上坦承，他與沈女認識當天就說過他有妻子，沈說她「不介意」之後2人開始交往，也發生至少5次以上性行為；而沈因為等不到他離婚，就自己拿他手機加妻子的LINE聯繫，而阿廷寫悔過書時，也承認沈一直逼他與妻子離婚。

法官檢視證據與阿廷說法後，認為阿廷沒理由做出對自己不利的證詞，認定沈女交往之初就知道對方是有婦之夫，仍與他同居、發生關係，讓人妻飽受打擊、罹患精神官能症、失眠等，判沈需賠償人妻45萬元，仍可上訴。

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