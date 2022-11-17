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社會 社會焦點 保障人權

人夫買房當愛巢！小三臉書IG狂放閃　一場手術揪姦情

▲▼手機,訊息,黑白照。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲人夫手術時把手機交給妻子保管，小三傳LINE全被正宮看見。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃資真／台中報導

台中一名人夫進行手術前將手機託給妻子保管，沒想到卻被妻子看見小三傳訊「老公，手術順利嗎！」，經質問下才得知外遇事實，丈夫甚至還買房當作2人愛巢，人妻不堪受辱對小三提告。小三雖辯稱他們僅是房東、房客關係，台中地院仍判賠30萬元。

人妻控訴，她跟丈夫阿峰（化名）自1982年結婚，育有4名子女，去年12月10日，阿峰要進手術室把手機交給她保管，沒想到人妻卻在手機畫面上，看到有名陌生女子傳LINE說「老公，手術順利嗎！是否住院？」、「在想你」。

之後人妻跟阿峰當面對質，阿峰才承認自己在2019年購入台中某棟建物，作為跟小三的愛巢，後續人妻找到小三臉書跟IG，發現她大剌剌在上面PO文公開戀愛，不僅女兒跟他們2人多次出遊，阿峰在床上替小三刮痧時，拍下她背部的裸照，因此決定對小三提告侵害配偶權，求償60萬元。

小三辯稱，LINE對話和照片上的女生不是她本人，2人只是房東跟房客的關係，也不知道阿峰已婚。

法官勘驗社群軟體上的照片，附註都會稱呼阿峰為「寶貝」，且小三具有正常智識及相當社會生活經驗之成年人，得知阿峰有女兒，又住在對方的屋子裡，自應探詢了解其婚姻家庭狀況，不採信小三辯詞，判賠30萬元為適當。全案仍可上訴。

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