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前男友扶正小三寄喜帖！她怒「新娘奪走我的幸福」　抵婚宴1招報復

▲▼喜帖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO收到前任的喜帖。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

如果收到前任的喜帖，你會去參加嗎？一名女網友表示，最近收到前男友送來的喜帖，雖然是自己先放棄那段感情的，但仍心有不甘，因為新娘是先前介入他們感情的小三，因此氣得將當初交往的過程全公開，大罵「婚禮的女主角是妳，但妳擁有的一切是妳騙來的」，因此決定要復仇。

原PO在「Dcard」發文表示，她是前男友的初戀，對方家人都非常喜歡她，原以為自己會是對方心中最特別的人，但交往2年後，對方突然說想去外面看看其他女孩子和她的差異，保證不會做出越矩的行為。她聽到後心想對方回國後沒有什麼台灣的朋友，也希望可以讓對方去看看外面的世界、認識不同的人，於是同意了。

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但意想不到的是，事情不如原PO預期的發展，男友竟然跑去使用包養網站認識了那名小三。女方有憂鬱症，男友就經常帶對方去看醫生，每個月還會給生活費，甚至會給房租和買禮物。她發現男友的所作所為後，實在無法忍受對方的善良，因此提出分手，「雖然男朋友當初有挽回我，但我真的無法接受我們的感情，有另外一個女人在共享我的男人，甚至大量消費我男朋友的錢財，而且還讓他對我說謊」。

▲桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由，邀約女子共遊，但隨後上摩鐵與女子嘿咻後挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲原PO發現前男友包養小三。（示意圖／視覺中國CFP）

原PO表示，分手半年後雙方都沒有聯絡，她也還在療傷，沒想到就收到前男友的喜帖，新娘正是那名小三，「用心理疾病跟沒有自力更生問題利用我前男友的女生」，恨對方利用身體和精神狀況把前男友搶走，「細想一下，一個實質需要幫助的女生會上包養網站嗎？」因此氣得大罵，「虛假，我真的不能理解也不覺得她可憐，也不覺得她應該要得到所有人的祝福」。

▲▼夫妻 結婚 幸福 示意圖。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲前男友要和小三結婚，讓原PO很不滿。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

許多人看到後紛紛表示，「其實自己過得好比較重要」、「男的本來就想出軌了吧，看看別的女生跟你的差別，有什麼好看？就算不是這個女的，他一樣會出軌」、「一個上包養網站的男人，被妳形容得好像很純潔善良？其實你前男友問題最大，妳跟他分了也好，不過是個受不了誘惑的渣男」、「覺得你跟你前男友問題比較大耶！當男生說要上包養網，心中警鈴就該響了啊」。

另外，也有不少人質疑是創作文，「看起來超假的欸」、「是創吧？誰會寄喜帖給前女友」。對此原PO強調不是創作文，也說自己會去參加婚禮，但只會包200元，並感嘆「今天真是好日子，大家都在辦婚禮」。

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