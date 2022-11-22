女外送員天天嘿咻已婚同事　揪買「跳蛋」被抓包！判賠正宮40萬

▲鄧姓女外送員約已婚同事到家中床戰，還討論買跳蛋助興，對方妻子發現後向她求償100萬。（圖／翻攝pixabay網站）

記者蔡怡萍／桃園報導

桃園已婚熊貓外送員阿達（化名），幾乎天天趁著出門跑外送時，抽空到另名鄧姓女外送員家中嘿咻，不但互稱老公老婆，還熱烈討論要買跳蛋等情趣用品助興，阿達的妻子發現後氣得向鄧女求償100萬，桃園地院審後判賠40萬，仍可上訴。

阿達的妻子提告表示，她與老公結婚10年，老公因為外送工作認識了同事鄧女，對方明知道老公是有配偶的人，卻自2021年7月起，2人幾乎天天都在鄧女住處發生性行為，她同年11月偶然發現2人互稱老公、老婆的訊息，隔月她聯繫鄧女希望停止這種行為，對方卻拖延至今年3月才結束。

鄧女挨告後則說，原告應舉證她哪裡知道阿達已婚身分並發生性行為，且原告今年2月時就傳訊表示原諒她，不能再對她求償，同時主張原告已原諒阿達，就算要求償、也應扣除阿達的連帶損害部分。

但阿達向法官坦承，某次在鄧女家中發生性行為時，妻子剛好打電話來、他有向鄧女說是「太太打來的」，阿達也曾傳購買跳蛋的連結給鄧，得到「老公好好休息」、「老公壞壞」等回覆，顯見2人超出正常友誼關係，審酌鄧女兼職咖啡店店員、外送員，名下無財產，賠償金以40萬適當，全案仍可上訴。