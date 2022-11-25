▲騎士與蔣萬安握手致意。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

選戰倒數24小時，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（25）日啟動「萬安台北出運行 約定1126投票去」12區車隊掃街，一早從大安區的「市民基地」一路掃到台北市最北的北投區，下午再從北投一路掃回「市民基地」。台北上午的天氣比前兩天好很多，車隊經過時，有機車騎士特意騎到蔣旁邊握手，不少民眾高舉「6」支持，也有小吃店家整間店的支持者湧出比「6」歡呼。

▲蔣萬安「萬安台北出運行 約定1126投票去」12區車隊掃街。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

今日是選戰倒數一天，蔣萬安今天整天都是車隊掃街活動，早上從大安、文山、信義、松山、南港、內湖、中山、士林、北投前進，下午再從北投、大同、中正、萬華、大安回程。基本上是用「地毯式」的方式在進行最後一次的掃街。

經記者觀察，今日可能是投票倒數前一天，街上民眾熱情許多，有里長帶隊里民在道路口放鞭炮迎接、民眾自製「6」海報衝到馬路上揮舞、也有民眾開車經過，特別搖下車窗高舉「6」並按著兩次喇叭。蔣萬安在今日受訪時提到，今天晚上選前之夜有很多市民關心，接下來明天投票日大家也一定要去投票，因此歡迎大家晚上一起來參加選前之夜，不只給他支持，「你的參與也是見證台北的重新出發」。



