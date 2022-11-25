選前想對桃園市民寫的信　鄭文燦感性喊話：責任和感謝不會停

▲桃園市長鄭文燦（右）細數8年執政下來的點點滴滴，他說「市長的任期有期限，但我對桃園的責任和感謝不會停止」。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，以下同）

政治中心／綜合報導

選前最後一天，桃園市長鄭文燦投書自由時報寫了一封給桃園市民的信。信中細數8年執政下來的點點滴滴，「民主可以翻轉一個城市，桃園人很公平，會給真誠努力的人一個機會」，最後鄭文燦說「市長的任期有期限，但我對桃園的責任和感謝不會停止」。

鄭文燦開門見山的說，能夠擔任故鄉桃園的市長「是我一生中無比的光榮」，並且開始回憶2009年接受徵召參選桃園，2個月的時間內只輸5萬票，「創下58天奇蹟」。這個「民主的田野課程」他發現，桃園不是一成不變的政治板塊，也不是任何家族、任何政黨固定的版圖，民主可以翻轉一個城市，桃園人很公平，會給真誠努力的人機會。鄭文燦說，8年前逆轉勝的那一晚，他坐在書房告訴自己，要放空一切，屏除壓力和教條，用8年努力回報桃園鄉親的期待「桃園隊的執政精神，兢兢業業，總是忘了自己，想到市民」。

提到鐵路地下化，鄭文燦說，過去國民黨桃園市長候選人張善政擔任院長時，中央只願意負擔200億經費，讓桃園鐵路地下化卡關「民進黨執政後，在蔡總統支持，鄭運鵬立委協調下，1048億元的桃園鐵路地下化工程，桃園降低了財務分擔，桃園只負擔24.7％，合計257億元。」讓現在鐵路地下化工程得以動工。

另外鄭文燦在桃園首創「333育兒津貼政策」，讓蔡英文將「桃園模式」實施到全國，現在第一胎每個月發5000元育兒津貼「讓年輕家庭幸福多一點，負擔少一點」。

鄭文燦強調，建設不分藍綠，福利沒有顏色。這些公共建設，支持民進黨的鄉親用得到，支持國民黨的鄉親也用得到「選舉結束，讓我們無分彼此，大家都是桃園這個大家庭的一份子」。

不過選舉期間難免遇到對手的攻訐和抹黑，鄭文燦說，在這次選舉中，對手用烏賊抹黑取代政策辯論「連抹黑都可以不用證據」沒有的事也可以用臆測來取代事實，這是真實惡意的邪派做法。鄭文燦認為，對手的行為完全傷害民主選舉的理性精神，也違反了社會正義的最起碼底線，更惡意否定市府團隊8年打拚的成績。

就算如此，鄭文燦依然相信「桃園人是公平的」會看到過去8年來市府團隊的努力，會感受到真實的進步「不會讓一時的口水抹黑，贏過8年的汗水」。鄭文燦拜託桃園選民，「用選票來制裁抹黑團隊，用選票讓全台灣看見，桃園人會站出來投出每一張選票保護桃園的進步」。