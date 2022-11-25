選前突向柯文哲、高虹安「道歉」　柯建銘曝內心話：事關世代價值

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

選戰進入倒數24小時，民進黨團總召柯建銘25日清晨突然在臉書發文向台北市長柯文哲、民眾黨新竹市長候選人高虹安致歉，柯建銘表示，這次選舉，自己少了過去自豪的從容，特別認真，平均睡眠不到五個小時，「因為我是新竹苗栗競選總部主任委員，為新竹、為台灣我不得不比誰都嚴厲批判挑戰你們。」

柯建銘細數20年總召生涯，他表示，自己共參與近800場朝野協商，看過、處理過、協商過數千法案，很多是高度政治立場衝突與價值辯證的。加上中央政府總預算、國營事業預算、還有政策辯護。記者會、委員會、院會朝野協商上，在衝突現場，疑難雜症處理，必在現場。「執政時捍衛執政價值，在野時捍衛民進黨價值是我的天職。」

柯建銘坦言，藍綠衝突下須有被討厭的勇氣，大局承擔、承擔不悔是信念，「我絕不憂讒畏譏，否則進退失據。挑戰困難就是一種價值，敵人的攻擊是我的身上勳章，政治人物的理想性、使命感、永不止息的熱忱，這些支持我走過總召的日子，是何其刻骨銘心！」

柯建銘表示，這次選舉，自己少了過去自豪的從容，特別認真，平均睡眠不到五個小時，「因為我是新竹苗栗競選總部主任委員，又與鄭文燦市長同為桃竹竹苗總督導。桃園市、新竹市原執政須守住，苗栗縣、竹北市因民進黨從未執政過需翻轉。北台灣贏，很多地方一定一起贏，民進黨一定贏，台灣一定贏！」

柯建銘表示，要對柯文哲、高虹安說對不起，「為新竹、為台灣我不得不比誰都嚴厲批判挑戰你們。11月19香山演講會，是我從政以來個人演講第一次深深鞠躬、拜託鄉親，喊出這一戰我們一定要贏，但我還是忍住眼淚，不讓它掉在我的腳邊。」

柯建銘指出，41歲選上立委，一回頭已72歲，現已齒危髮禿，視茫茫，髮蒼蒼，但老兵不死。政治對他而言是過一天少一天，只能以政治的生命餘命，貢獻給國家，貢獻給一生摯愛的新竹，「我是新竹隊我也是國家隊，下屆還是不是立委不是我能決定，是黨決定的，或是看我還有沒有拼命的熱忱，假使下屆我沒有做了，告老還鄉，閉門謝客，採菊東籬。頂多坐在演講會台下第一排與大家齊喊當選而已。」