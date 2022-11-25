超胸候選人披婚紗喊「要嫁了」！鳳梨突拋震撼彈：穿西裝迎娶

▲嘉義市東區議員參選人田慎節穿婚紗發文，網紅鳳梨留言大喊「穿西裝去迎娶」。（圖／翻攝臉書鳳梨 吳泓逸／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

記者蔡怡萍／綜合報導

電競直播主Molly翎熹受PTT名人「小商人」邀請，挺身參選嘉義市東區議員，還將名字改為最多字數參選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，她昨（24）晚合體雞排妹鄭家純、同框嘉義市長黃敏惠引發話題，「小商人」粉專緊接著PO出一張田慎節身穿銀色婚紗的照片，讓身為嘉義鄉親的網紅鳳梨（吳泓逸）忍不住喊「我穿西裝去迎娶」。

▲鳳梨留言喊「穿西裝去迎娶」，小商人妙回「開阿法（跑車）才能載得下」。（圖／翻攝臉書Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）



「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」24日晚間在臉書上廣發邀請函，表示將在今日（25）嘉義中央噴水池的選前之夜活動，「請所有妹子穿婚紗，坐在馬車上，發放我的鑰匙圈與9999朵鮮花」，以主題「嫁給嘉義市，服務嘉義市」，呼籲鄉親出來力挺女神候選人。

「小商人」也預告到時還有雞排妹鄭家純、Swag女神Rita、可可，以及JKF女郎Fish葉魚魚會穿著婚紗到場助陣，並大賣關子「其他的婚紗樣子，明晚請至嘉義市中央噴水池現場幫我拍，因為我也想看。」

▲24日晚間嘉義超兇候選人同框雞排妹、捕獲野生市長黃敏惠。（圖／翻攝自臉書／Molly 翎熹）



而田慎節自己也在她的臉書「Molly 翎熹」上，貼出穿著婚紗的完整影片，說「幾年前我真的差點成為嘉義媳婦，希望11/26時我能真的嫁給嘉義。」邀請支持她的人在25日選前之夜，在「噴水池圓環不見不散」，讓網友看了紛紛暈船直呼「看的我都想去嘉義投票了」、「有史以來選舉最美的一幕！！」、「整個嘉義市都亮起來了~」、「好酸林有夠正」、「嘉義市民好幸福」。

▼網紅鳳梨吳泓逸。（圖／翻攝臉書鳳梨 吳泓逸 ）

