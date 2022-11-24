新娘未婚懷孕「要反過來給婆家聘金」　她傻眼問：哪裡的習俗？

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友聲稱，新娘未婚懷孕，婆家不僅不準備聘金，還反過來要求女方給聘金，讓她感到很疑惑，想知道這是哪個地方的習俗。文章公開之後，網友們紛紛留言勸她不要被騙了，從來沒有聽過這樣的習俗，「會這樣說的家庭很顯然就是要把妳吃死死，到時候還會說是妳自己貼上來的」。

▲原PO好奇提問，新娘若未婚懷孕，是否要依照習俗準備「聘金」給婆家。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」PO文提問，新娘未婚懷孕，卻被婆家告知，依照傳統婆家可以不用準備聘金，反過來應該是女方要準備「聘金」，讓她超級傻眼，這才決定PO文詢問，想知道這到底是哪個地方的習俗。

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文章公開之後掀起網友留言熱議，大家紛紛勸原PO不要被騙了，「不要被妳的婆家騙了，才沒有這種說法」、「騙妳不懂，當妳盤子」、「我南部人，沒這種規矩」、「會這樣說的家庭很顯然就是要把妳吃死死，到時候還會說是妳自己貼上來的」、「婚前就在算計妳，妳還敢嫁」。

還有一名人妻留言分享，真的沒有聽過這樣的習俗，自家婆婆也完全沒有這種顧慮，反而還希望她先懷孕再登記結婚，在不孕8年之後，她終於在40歲的時候迎來自己的孩子，現在公婆對她和小孩都很疼惜。