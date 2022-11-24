　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新娘未婚懷孕「要反過來給婆家聘金」　她傻眼問：哪裡的習俗？

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友聲稱，新娘未婚懷孕，婆家不僅不準備聘金，還反過來要求女方給聘金，讓她感到很疑惑，想知道這是哪個地方的習俗。文章公開之後，網友們紛紛留言勸她不要被騙了，從來沒有聽過這樣的習俗，「會這樣說的家庭很顯然就是要把妳吃死死，到時候還會說是妳自己貼上來的」。

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

▲原PO好奇提問，新娘若未婚懷孕，是否要依照習俗準備「聘金」給婆家。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」PO文提問，新娘未婚懷孕，卻被婆家告知，依照傳統婆家可以不用準備聘金，反過來應該是女方要準備「聘金」，讓她超級傻眼，這才決定PO文詢問，想知道這到底是哪個地方的習俗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後掀起網友留言熱議，大家紛紛勸原PO不要被騙了，「不要被妳的婆家騙了，才沒有這種說法」、「騙妳不懂，當妳盤子」、「我南部人，沒這種規矩」、「會這樣說的家庭很顯然就是要把妳吃死死，到時候還會說是妳自己貼上來的」、「婚前就在算計妳，妳還敢嫁」。

還有一名人妻留言分享，真的沒有聽過這樣的習俗，自家婆婆也完全沒有這種顧慮，反而還希望她先懷孕再登記結婚，在不孕8年之後，她終於在40歲的時候迎來自己的孩子，現在公婆對她和小孩都很疼惜。

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
汪小菲爆氣真正原因曝？　原來張蘭、大S都愛「這一型」
「表弟」真的要來了！　外媒曝NBA明星中鋒將追隨魔獸來台
行政院發錢了！　妹子一早爽爆「帳戶驚收6000元」
冬天消失？　鄭明典貼1圖：春天的花先開了
遭瞎指「小S出軌對象」！抱抱照被翻出　本尊發聲了
汪小菲認「最怕大S看甄嬛傳」！　13字原因被挖
快訊／超商女店員遭徒手挖眼！　屏東惡男最終判決出爐
雙載重機捲大貨車輪下！　2人「頭遭輾過」慘死
快訊／台積電漲至494！　台股開盤漲80點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本逆轉贏德國！他噴10萬崩潰「連買2場都輸」　苦主：我買15萬

瘦瘦筆爆缺貨「糖友沒藥用」　薛瑞元：已請食藥署與廠商接洽

私中傳出投票日還排課　教長強調：牴觸規範「涉及法律責任」

健保部分負擔調漲「須滿足2條件」　薛瑞元曝今年底或明年初上路

木星順行！4星座幸運爆棚　雙魚笑到2023

獨／45萬電動自行車「11／30至明年底提早掛牌」　免收450元規費

新娘未婚懷孕「要反過來給婆家聘金」　她傻眼問：哪裡的習俗？

戶外免戴口罩確定12月放寬？　薛瑞元：由指揮中心做決定

「班班吃石斑」傳跳票喊卡　教長保證：一定讓學生吃到四次

冬天消失？　鄭明典貼1圖：春天的花先開了

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

歐尼爾開酸魔獸來台打球　本人高EQ回：停止仇恨吧

日本逆轉贏德國！他噴10萬崩潰「連買2場都輸」　苦主：我買15萬

瘦瘦筆爆缺貨「糖友沒藥用」　薛瑞元：已請食藥署與廠商接洽

私中傳出投票日還排課　教長強調：牴觸規範「涉及法律責任」

健保部分負擔調漲「須滿足2條件」　薛瑞元曝今年底或明年初上路

木星順行！4星座幸運爆棚　雙魚笑到2023

獨／45萬電動自行車「11／30至明年底提早掛牌」　免收450元規費

新娘未婚懷孕「要反過來給婆家聘金」　她傻眼問：哪裡的習俗？

戶外免戴口罩確定12月放寬？　薛瑞元：由指揮中心做決定

「班班吃石斑」傳跳票喊卡　教長保證：一定讓學生吃到四次

冬天消失？　鄭明典貼1圖：春天的花先開了

陸新增病例突破3萬大關　鄭州主城區再封控「非必要不出戶」

日本逆轉贏德國！他噴10萬崩潰「連買2場都輸」　苦主：我買15萬

三星第三季丟半導體銷售龍頭！英特爾奪第一　聯發科排名第十

世衛與美國CDC警告　麻疹成「全球迫切威脅」

1家4口成「皮包骨乾屍」疑餓死！警挖出神秘簡訊　案情大反轉

阿根廷、德國接連吞敗　巴西主帥告誡球員別輕敵

寶成越南廠12月啟動帶薪輪休　最適產能配置為期三個月

大S汪小菲離婚1年撕破臉　女主播列「5類男人」：最好一開始就別開始

亞馬遜退位！　微軟成對沖基金新歡

瘦瘦筆爆缺貨「糖友沒藥用」　薛瑞元：已請食藥署與廠商接洽

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

生活熱門新聞

重機男200km/hr「導彈式追撞」計程車慘死！專家揭3錯誤

冬裝備好！強冷空氣探15℃　最低溫時間曝

今明全台溼答答　入冬最強冷空氣襲時間曝

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

「壯男宰殺大S床墊」畫面曝光　網看傻：一路好走

年底「4星座」愛情事業兩得意！

口罩解封3階段規劃曝！王必勝：12月初戶外免戴「跨年要再想想」

熊大兔兔「只剩今天快載」　LINE加碼5款萌貼圖

情侶夜市射氣球5200元　攤商還原真相

雨還要下2天！入冬最強冷空氣下周抵台

新北女大生「下海當小姐」　校方回應

第八輪快篩實名制12／1上路！2族群「免費領5劑」

大雨彈襲一周3變天　恐有最強冷氣團

搶搭大S名床銷毀秀熱潮！IKEA：該買新的了吧

更多熱門

相關新聞

駕駛被叭飆髒話　她興奮拍手：有獎金

駕駛被叭飆髒話　她興奮拍手：有獎金

一名車主昨日（23日）公布一段影片，表示11日晚上行經桃園市龜山區光峰路時，遇到一名開著TOYOTA Altis轎車的駕駛違停，按喇叭催促竟遭罵髒話，對方還故意逼車攔停，讓他和同車的女乘客決定馬上去警局報案並準備提告，「還有獎金呢！呵呵。」

有片！國道鬼切害白車180度迴轉險翻車

有片！國道鬼切害白車180度迴轉險翻車

當兵弟洗完碗「抹布變這樣」　竟爆哀號聲

當兵弟洗完碗「抹布變這樣」　竟爆哀號聲

電費漲2倍「10月再往上飆」人妻傻：平日家裡沒人

電費漲2倍「10月再往上飆」人妻傻：平日家裡沒人

幼稚園女童參加生日趴　要送3千元禮物

幼稚園女童參加生日趴　要送3千元禮物

關鍵字：

爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

張蘭聲明露餡！大S握汪小菲不利數據

德國爆冷輸！超跑帥哥砸15萬重押日本贏　估爽賺330萬

張蘭代汪小菲寫稿「10點聲明」反擊大S

正妹網紅「半裸被捉姦」畫面瘋傳！ IG回應反擊男方

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

汪小菲又開砲秒刪！質問大S

重機男200km/hr「導彈式追撞」計程車慘死！專家揭3錯誤

大S豪宅月付3萬電費　房仲：很節省了

大S電費2個月逾9萬！專家揭燒錢怪獸

張蘭闖禍！女星揭汪小菲「態度轉軟」原因

遭張蘭控婚內出軌具俊曄！

更多

最夯影音

更多
被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定
黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面