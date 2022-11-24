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車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」看監視器崩潰！男怒告鄰：你很猛嘛

▲▼車停家門口收紙條「要吃狗糞嗎」變垃圾堆！男怒告鄰居：你很猛嘛。（圖／爆料公社）

▲車停家門口惹怒鄰居大姐，監視器拍到她1分鐘內丟垃圾。（圖／爆料公社） 

網搜小組／許力方報導

停車大作戰！台南新營區有民眾爆料，將自家小轎車停在租屋處門口，卻被鄰居大姐亂丟垃圾，還留下一張紙條寫「要吃狗糞嗎？很香」嗆聲，讓他超傻眼，氣得報警提告，並公布監視器畫面，網友看了紛紛驚呼「好變態的大審」、「支持提告」、「只能說你人太好」。

男子23日透過「爆料公社」發文控訴，自家小轎車停在新營區仁愛街路邊，沒有違規也沒有擋到用路，是租屋處的門口，沒想到卻無故惹怒住在對面的鄰居大姐，不僅夾紙條嗆聲「不是你門口不可長期占用，至少應該輪用，太不懂道理。要吃狗糞嗎？很香。」還不斷亂丟垃圾、雜草，讓他不堪其擾。

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▼鄰居夾紙條問：「要吃狗糞嗎，很香」。（圖／爆料公社）

▲▼車停家門口收紙條「要吃狗糞嗎」變垃圾堆！男怒告鄰居：你很猛嘛。（圖／爆料公社）

▲▼車停家門口收紙條「要吃狗糞嗎」變垃圾堆！男怒告鄰居：你很猛嘛。（圖／爆料公社）

▲▼車停家門口收紙條「要吃狗糞嗎」變垃圾堆！男怒告鄰居：你很猛嘛。（圖／爆料公社）

「這位大姐，你很猛嘛！」男子指控，他車子不僅停得好好的，也有留下電話，沒有擋到出入口，也沒有影響行車視線，對方沒有想停那邊，偏偏不打電話給他，硬要丟垃圾。他調閱監視器後已經報警，但事發至今，鄰居都沒有任何表示，因此公布1分鐘監視器畫面，清楚拍下鄰居踏出家們後就往他車上丟垃圾，以及6張「垃圾堆」照。

鄰居家屬受訪時表示，是希望那個車位是一個「公共的地方」，不要長久停放。對此，男子表示已經報警，並針對紙條部分提告。

網友看了則紛紛直呼「她住對面？但她希望你們輪流停車？」、「她怎麼知道狗糞很香」、「只能說你人太好」、「輪用咧，妳先還我先」、「其實還可以加告一條恐嚇」、「大嬸無理取鬧喔」。

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