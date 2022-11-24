iPhone 14 Pro黑五萬元有找比雙11殺　Google Pixel 7、Switch新品只賣1折價

▲網購平台黑五促銷祭出iPhone 14系列手機下殺優惠。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11檔期結束，緊接著迎來黑色星期五，不只賣場與超商陸續推出各項好康促銷，網購也有快閃限時優惠，11/25當天整點時段有眾多大牌夯品挑戰最低價，iPhone 14 Pro萬元有找、Redmi 2 Lite手錶1元瘋搶，折扣力道比雙11深，新品Google Pixel 7、Switch寶可夢朱/紫特別主機也狂降爆殺，還有平台滿額最高送15%樂透金。

迎接黑色星期五購物潮，東森購物網11/25全天全站最高回饋8%樂透金，累積滿1,000元回饋60樂透金、滿3,000元回饋200樂透金、滿15,000元回饋1,200樂透金，購買保健商品買3000再回饋250樂透金，最高回饋15%；另祭出限時「黑五召集令」，每天限量1,000組於上午10:00準時開賣，會員取得資格後，可獲贈樂透金880枚，加碼送超值指定商品折價券，不過每個帳號限購3組。

▲東森購物網在黑五購物節有爆品下殺，11/25全天全站最高回饋8%樂透金。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物也搶搭黑五熱潮，11/25當日0點、1點、10點、12點、18點、20點、22點七大時段，百大品牌祭25折起，其中有多款Apple系列夯品下殺，果粉換機鎖定iPhone 14 Pro 256GB只要9,600元、iPhone 14 Pro Max 256GB特價10,600元，iPad Air 2022直降僅9,900元，Macbook Air 13吋M1、Watch S8 GPS最高現省近12,000元；攻略限定優惠還有1元Redmi 2 Lite手錶、Switch主機+健身環大冒險破盤價3,999元，以及Dyson V12吸塵器2萬元有找。

另外，0點、1點、12點、18點、22點五大時段再加碼話題新品1折起，Google Pixel 7限時限量特賣1,899元、Switch寶可夢朱/紫特別主機1,070元、The North Face北面男女款黑色休閒機能小包128元，不想錯過搶購機會的話，建議關注官網公告的整點開搶品項及時間。

▲PChome 24h購物黑色星期五購物節加碼電視優惠。（圖／PChome 24h購物提供）

隨著世足賽開踢，把握黑五優惠換大尺寸電視，PChome 24h購物集結站上超過千款電視，其中推薦三款高CP值電視，以萬元有找的「美國AOC 55型4K HDR Android 10液晶顯示器」最殺，入手價只要9,999元，買就送LINE TV 3個月會員序號乙組，限量300組；「AISTAR 75吋4K HDR智慧連網液晶顯示器」，特價17,999元，相當於原價33折；若家裡空間夠，可以選擇「TCL 85吋4K HDR安卓聯網液晶顯示器」，特價59,900元，是目前85吋電視品項中最低價。

樂天市場觀察到現代人對居家生活品質要求持續攀升，實用度高的多功能型小家電及居家紓壓商品相當受歡迎，趁著黑五購物節到來，站上推出小型洗衣機、多功能吸塵器、烘鞋乾燥機、小米電動沖牙器等輕家電下殺5折起，同時推薦選購恆溫泡腳機、蒸氣舒壓眼罩、電動頭部按摩儀等放鬆小家電55折起，在家就能輕鬆打造一場紓壓SPA。

跨年、春節連假計畫出遊的人，黑五促銷檔期是訂房省錢好時機，奧丁丁揪你黑五快閃專區精選逾600間國內外飯店旅宿最低3起，包括台灣「新板希爾頓酒店」、「台北時代寓所」、日本「沖繩北谷希爾頓逸林度假酒店」、「新宿JR九州飯店」、「大阪康萊德酒店」、美國「奧克蘭貝斯維斯特灣畔酒店」、「蒙德連南海灘酒店」等，搭配全年度住宿累積計劃，住五晚、第六晚半價，住八晚、第九晚免費，全平台不限國度與房型均享累積回饋，加入Premium鑽石會員再享額外5%折扣。看好旅遊熱潮再現，奧丁丁體驗也祭出全站優惠最高立折888元。