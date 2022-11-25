新婚一個月婆婆要求不准懷孕　人妻聽完原因傻眼：該離婚？

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻聲稱，結婚才一個月就被婆婆告誡不能懷孕，原因是她的兒子（原PO丈夫）工作忙，沒時間照顧小孩，就連丈夫也不挺自己，還天天幫忙「洗腦」，實在不知道該怎麼辦才好。大多數網友看完文章，都勸她真的要好好考慮這個問題，「有答案就去做，想好就好」。

▲原PO抱怨婆婆和丈夫似乎都不希望她生小孩。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」的文章中提到，目前結婚才一個月，婆婆就告訴她不能懷孕，「因為我兒子工作太忙，沒時間陪小孩」，讓她超級傻眼。

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但更讓原PO感到無奈的是，這件事情爆發之後，就連丈夫也一直在對她洗腦，一邊說著愛她、在乎她，一邊又無視她的想法，至今都沒辦法達成共識，現在夫妻倆仍然每兩周就要去公婆家一次，「是不是該趁沒小孩前離婚？」

文章公開之後迅速掀起網友關注，大家紛紛留言勸原PO要想清楚再做決定，「這真的要問妳自己是怎麼想的，做決定的是妳，有答案就去做，想好就好」、「兩個事實都擺在眼前了，沒有孩子比較好斷」、「快離開吧，妳老公以後是不會站在妳這邊的」。

也有網友分析，婆婆之所以會這麼說，可能是怕夫妻倆把小孩丟給長輩帶，關鍵還是原PO自己想不想要生小孩，這一點確實要跟丈夫討論好，畢竟想要生小孩，最好也要有照顧的時間和能力。