駕駛被按喇叭攔路飆髒話　後車男女興奮拍手：還有獎金呢

記者黃翊婷／綜合報導

一名車主昨日（23日）公布一段影片，表示11日晚上行經桃園市龜山區光峰路時，遇到一名開著TOYOTA Altis轎車的駕駛違停，按喇叭催促竟遭罵髒話，對方還故意逼車攔停，讓他和同車的女乘客決定馬上去警局報案並準備提告，「還有獎金呢！呵呵。」

▲原PO按喇叭提醒Altis駕駛。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同。）

原PO在臉書「爆料公社二社」公布一段行車記錄器影片，11日晚間8點36分左右，他開車行經桃園市龜山區光峰路，本來正在與女乘客聊關於二手車的事情，下一秒卻發現路中央停著一輛白色的Altis轎車，他按了幾聲喇叭催促，對方竟然搖下車窗，整個上半身都探出窗外，回頭朝他大罵，「靠北，X你娘，叭三小」等髒話。

▼▲Altis駕駛故意停車，還探出車窗轉頭罵原PO。

接著，Altis駕駛稍微往前開了一小段路，然後突然停下，似乎意圖逼車攔停。不過，原PO完全沒有受到影響，慢慢跟在後方，「反正我不急」，並與女乘客討論等一下到底要不要報警，畢竟提告可以獲得賠償，直到行駛至下一個路口，他才左轉離開，對方則繼續直行，當下他也決定要立即前往警局報案，女乘客則拍手直呼，「第一次那個，好興奮哦！還有獎金呢！呵呵」。

原PO表示，後續將針對Altis駕駛提告公然侮辱、惡意逼車、路口臨停還刻意回擊按喇叭。文章和影片公開之後，掀起網友熱烈討論，大家紛紛留言力挺原PO提告，「提早領年終，羨慕」、「支持提告」、「慢慢看他表演，再送他罰單」、「真可愛，還有獎金呢」、「女生好興奮，整個聽到笑出來」。

▼Altis駕駛往前直行並停靠路邊，原PO則沒有理會，直接左轉離開。