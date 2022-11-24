張麗善徒步拜票營造「歡樂感」　號召鄉親團結挺善良

▲張麗善強調，上任後每天都在服務鄉親、推動縣政，這次投票等於是對這四年執政的總驗收，也相信縣民會將認同化為選票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨雲林縣長候選人張麗善今(24)日晚間先後到西螺與斗南進行徒步拜票，在副縣長謝淑亞、縣議員李明哲、前立委張嘉郡等人陪同下與西螺鎮長候選人鍾任明一同掃街；之後前往斗南鎮與同黨鎮長候選人沈暉勛一同進行「斗南大團結-勝利嘉年華遊行踩街」活動，雲林縣議員候選人蔡東富、王秋足等人齊聚，聲勢浩大。

張麗善於活動中首先詢問在場鄉親對自己四年的執政有沒有信心，在大家回答「有喔」洪亮的回應中亦展現出鄉親對其之肯定。張麗善強調，上任後每天都在服務鄉親、推動縣政，這次投票等於是對這四年執政的總驗收，也相信縣民會將認同化為選票。

▲張麗善在副縣長謝淑亞、縣議員李明哲、前立委張嘉郡等人陪同下與西螺鎮長候選人鍾任明一同掃街。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善也提到，雲林同鄉會由旅外鄉親組成，一直以來很團結，也對雲林縣的發展及各項事務非常關心，因為每次到外縣市推銷雲林農特產時，都受到旅外鄉親的鼎力支持。張麗善說，尤其這四年雲林縣在各方面的表現不俗，旅外雲林人對家鄉的認同與榮耀感大幅提升，這連侯友宜市長與盧秀燕市長都感同身受。

張麗善透露，今早有數位旅外鄉親自稱代表雲林旅北同鄉會，號召支持對手，對此其實一早就有很多旅外鄉親打電話來表達支持與鼓勵；雲林同鄉會總會長李景雄、雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉與台北市雲林同鄉會榮譽總幹事王鎮平等人也陸續發表聲明，抗議那些人假借名義，無法代表雲林同鄉會，其實這件事情也使得旅外鄉親更加團結，並更加一致對我的支持。



話鋒一轉，張縣長再次呼籲要給縣民一場乾淨的選舉，選舉不應該只有抹黑與汙衊，選舉應該要比較政績與表現，可以很快樂及溫暖。也喊話懇請雲林鄉親1126挺善良，肯定張麗善的表現與政績，也讓她有機會繼續服務大家，落實「2030前進雲林」的願景政見，讓雲林加速前進、脫胎換骨。

▲張麗善前往斗南鎮與同黨鎮長候選人沈暉勛一同進行「斗南大團結-勝利嘉年華遊行踩街」活動，雲林縣議員候選人蔡東富、王秋足等人齊聚，聲勢浩大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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