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1天空運1400kg龍蝦到馬祖！他曝航班「貨運塞爆」：都去哪裡？

▲▼民進黨提名黨部主委李問參選連江縣長，盼插旗馬祖。（圖／李問提供）

▲民進黨連江縣長參選人李問。（資料照／李問提供）

記者黃資真／連江報導

民進黨連江縣長候選人李問今（24）日在臉書PO文提到，前陣子接到民眾投訴，飛機為了載運超過上千公斤的龍蝦，排擠原本預定空運到馬祖的空間，導致無法準時到貨，但馬祖並無海產店，「到底跑到哪裡去了？」

李問舉出一個例子，10月20日立榮航空一天的其中4班班機，總共載送超過1400公斤的龍蝦，運來馬祖，當天台中的2班飛機分別載送455公斤、456公斤龍蝦來馬祖；而當天台北的其中2班飛機，分別載送365公斤及207公斤龍蝦來馬祖。短短1天內就送1千多公斤龍蝦到馬祖，並且由同一人收貨。

▲李問指出上千公斤龍蝦，占據了馬祖民航機貨運空間。（圖／翻攝自Facebook／李問）

▲▼李問指出上千公斤龍蝦，占據了馬祖民航機貨運空間。（圖／翻攝自Facebook／李問）

▲李問指出上千公斤龍蝦，占據了馬祖民航機貨運空間。（圖／翻攝自Facebook／李問）

李問疑惑指出，馬祖並沒有看到大量海產店賣龍蝦，也沒有人可以吃掉數千公斤的龍蝦。根據投訴民眾表示，這樣的情形不只發生一天，而是已經持續一段時間，排擠到其他民眾空運送貨的空間，「請問過去幾個月來，動輒上千公斤的龍蝦，跑到哪裡去了呢？」

李問表示，目前他已去函詢問立榮航空、民航局，並跟洪申翰立委反應，正在等待有關單位回覆說明呼籲縣政府相關單位多多注意，確保縣內的海產產銷都符合法律規定。縣政府應嚴肅看待，如果出現非法的行為，更不該因為非法行為，影響到其他民眾空運寄貨的權益。

最後，李問向連江縣府提出2個疑問，「馬祖民眾出現空運寄貨困難，政府難道可以不用出面協調，幫民眾解決問題？請問數千公斤的龍蝦，到底去哪裡了？縣政府難道都不知情？」

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