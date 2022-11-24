離譜！投票前2天...1票買到5000元　金門議員候選人樁腳賄選遭收押

▲金門第一選區楊姓候選人以1票5000行賄。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚、許展溢／金門報導

後天就要投票了，金門檢方接獲現金賄選情資，經縝密蒐證後，23日相關單位前往搜索、約詢等偵查，經檢察官複訊後，認定樁腳楊男涉嫌以一票新台幣5000元高價，藉以換取選民支持第一選區某議員侯選人，專案人員展開調查後，楊 24日遭檢方聲請羈押獲准。

檢方說明，獲報後指揮法務部調查局福建省調查處、金門縣警察局刑事警察大隊、金門縣警察局金城分局、金門憲兵隊等單位，對本案相關處所、案件關係人執行，第一選區某議員侯選人，涉犯公職人員選舉罷免法99條第1項之罪，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因和必要性，經向法院聲請羈押，於今天裁定羈押獲准。

▲檢方表示，民眾若知道候選人或樁腳有賄選可直接檢舉。（圖／記者林名揚翻攝）



檢方呼籲，候選人應循合法正當方式尋求選民支持、認同，切勿心存僥倖、以身試法，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，可利用選舉查察聯繫中心之檢舉專線：0800-024-099撥通後再按4，24小時均有本署同仁值班接聽，或者是掃描本署QR code得以通訊軟體LINE提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。