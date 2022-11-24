北市5選區／余天替她助陣「像女兒一樣」、吳怡萱喊中間世代被忽略

▲北市5選區候選人積極拉票。（圖／翻攝洪婉臻、吳怡萱粉專）



記者劉維榛／綜合報導

選戰緊張倒數2天！北市第5區有18人拚選，其中7位是實力老將拚連任，因此讓新人壓力山大，民進黨候選人洪婉臻找來余天催票，余天喊話「就像我的女兒一樣，就跟投給我一樣」；同為新人的民眾黨吳怡萱也直言，各界資源常忽略中間世代，「這一次，讓我來當你們的靠山，讓我來照顧你。」

這次第5區候選人中，實力派老將包括國民黨鍾小平、吳志剛、應曉薇、郭昭巖；民進黨劉耀仁、吳沛憶；另還有2018年高票當選的無黨籍徐立信，上述7人穩紮穩打之下，讓新人們紛紛力爭最後1席市議員寶座。

洪婉臻把握最後衝刺，她自認處在當選邊緣，余天也現身助陣直呼「這種最危險，就靠你這一票，婉臻就像我的女兒一樣，希望這次不能夠讓她落選，投給婉臻就跟投給我一樣！」

▲余天現身加持助選。（圖／翻攝洪婉臻粉專）



同為新人的吳怡萱，過去是鴻海創辦人郭台銘辦公室的副發言人，這次替民眾黨出征也備受關注。吳怡萱在臉書表示，「這一路來，候選人身兼總幹事。雖然校長兼撞（摃）鐘，真的很辛苦，但帶領我前進的動力，是想做事、改變的決心。」

身為年輕一代政治新秀，吳怡萱主張，「當我們把資源跟目光放在小孩跟長輩身上時，常常會忽略，上有老、下有小的中間世代，其實撐得很辛苦。低薪、高房價的社會現況，加上扶養比越來越高，什麼時候才有人來照顧我們這群中間世代的青壯年？中間世代好，長輩小孩才會好。把市民放在心裡，務實理性的面對問題，這一次，讓我來當你們的靠山，讓我來照顧你。」