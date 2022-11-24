　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

參選後首度鏡頭前合體　蔡其昌遇見「她」瞪大眼...秒變小男人

記者游瓊華／台中報導

選戰剩下最後48小時，台中市選情漸熱，藍綠陣營24日下午車隊掃街都攻進北屯區，此區也是現任市長盧秀燕大票倉。民進黨候選人蔡其昌今天首度與「長榮前空姐」老婆黃玉廷合體，兩人一起受訪，蔡其昌直言不太習慣，還罕見在媒體前露出靦腆、害羞笑容，直言非常感謝太太支持他，很愛太太。一向嚴肅的表情瞬間消失，招牌瞇瞇眼也變大，還不時對著太太露出微笑，全被媒體捕捉到，在激烈廝殺中看到難得趣味畫面。

▲選戰開打後首度鏡頭前合體，蔡其昌遇見「她」秒變小男人。（圖／記者游瓊華攝）

▲選戰開打後首度鏡頭前合體，蔡其昌遇見「她」秒變小男人。（圖／記者游瓊華攝）

媒體詢問，兩人首次在鏡頭前合體，有何感想？蔡其昌回應，「兩人天天回家都會合體」，話畢發現語意不太對，自己露出嬌羞表情，全場媒體都忍不出大笑。蔡其昌下午車隊掃北屯，黃玉廷徒步進北平市場拜票。

▲選戰開打後首度鏡頭前合體，蔡其昌遇見「她」秒變小男人。（圖／記者游瓊華攝）

▲蔡其昌下午車隊掃北屯、北區，此為對手盧秀燕的大票倉。（圖／記者游瓊華攝）

蔡其昌表示，和太太鮮少一起出現在公開場合，會有點尷尬、怪怪的。蔡其昌提到，台中市很大，自己說過會跑遍城市每個地方，但是再怎麼認真跑還是會有遺漏的地方，所以就麻煩太太協助，在需要加強的區域請太太幫忙向市民朋友拜託，自己很謝謝太太。

蔡其昌露出溫柔感性一面，直言家庭要靠太太，三個孩子也都是太太在負責照顧，最後這幾週又麻煩太太來幫忙自己的事情，對太太真的很感謝。今天剛好太太也在北屯到市場拜票，自己也來北屯車隊掃街，所以才有機會一起在這裡跟市民朋友拜託與感謝，做最後的衝刺。

►在家吃到「祖傳密製紅燒牛肉麵」！6分鐘上桌太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
陳時中最後一掃遭民眾比中指！　女學生驚呼連連
快訊／國1楠梓交流道車禍　出口封閉
快訊／連3天大雨！中橫公路「大面積山崩」
一代廟會傳奇亡！禮生美妻慟：幫最愛的人放棄急救，真的好痛
快訊／翁茂鍾確定要關了！　最高法院判刑定讞
快訊／魔獸會去台中！　確定本週客場隨隊
女下屬穿新絲襪！　市府主任傳LINE「想踩妳」慘了
2022九合一大選，市民抽考！政見選前測，台北市長篇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲林媳婦女兒會挺張麗善　號召「1126挺善良」拒絕惡質抹黑選舉歪風

煙硝四起！陳時中最後一掃挺進深藍票倉　民眾比中指、學生驚呼連連

北市5選區／余天替她助陣「像女兒一樣」、吳怡萱喊中間世代被忽略

參選後首度鏡頭前合體　蔡其昌遇見「她」瞪大眼...秒變小男人

民眾黨許瑞宏秀5分鐘日文演說　爭取選區內日本居民認同

「貓哥」控徐定禎跟砂石業募款　蔡英文餐會一桌5萬、訂N箱紀念酒

陳其邁全力拉抬　黃偵琳讚貼心：他還提醒我要化妝

高虹安助理費案有罪？　前法官曝違法可能性：多是「偽造文書」

民進黨選不好2024總統提早開打　謝金河：對台灣經濟未必有利

催生外送平台管理自治條例　熊貓外送員雨中力挺陳清龍

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

雲林媳婦女兒會挺張麗善　號召「1126挺善良」拒絕惡質抹黑選舉歪風

煙硝四起！陳時中最後一掃挺進深藍票倉　民眾比中指、學生驚呼連連

北市5選區／余天替她助陣「像女兒一樣」、吳怡萱喊中間世代被忽略

參選後首度鏡頭前合體　蔡其昌遇見「她」瞪大眼...秒變小男人

民眾黨許瑞宏秀5分鐘日文演說　爭取選區內日本居民認同

「貓哥」控徐定禎跟砂石業募款　蔡英文餐會一桌5萬、訂N箱紀念酒

陳其邁全力拉抬　黃偵琳讚貼心：他還提醒我要化妝

高虹安助理費案有罪？　前法官曝違法可能性：多是「偽造文書」

民進黨選不好2024總統提早開打　謝金河：對台灣經濟未必有利

催生外送平台管理自治條例　熊貓外送員雨中力挺陳清龍

爸爸回家了！歐告門口迎接原地起飛　父子「一上一下」逗樂媽

瘋砍100多刀！日老翁滿手鮮血狠殺妻　朝記者露詭異笑容

日本「死亡之組」出線16強機率達78％！　德國慘剩20％

T妹逆風挺汪小菲「已經非常大方」　搬出法律1關鍵：男人要保護自己

心碎！護理師搶救車禍「血肉模糊」重傷患　回家才知是女兒崩潰

共艦嗆24浬線不存在　陸國防部：膽敢分裂台灣「解放軍必迎頭痛擊」

小獵犬「天生少狗掌」被美容師認養　洗澡興奮轉圈圈靠吃這個保養

染疫後心跳異常加快！醫提「2類新冠後心搏過速」：早上起床最明顯

【廣編】2022金馬影展指定貴賓禮盒！心焙雞精「宮廷級尊榮禮盒」奢華登場

先探／IP、光學、生技　從逆襲到進擊

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

政治熱門新聞

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

嘉義爆乳候選人田慎節「2原因」被讚有料

許淑華「服務在地20年」盼南投鄉親踴躍投票

林佳龍舉「健康幼稚園」比恩恩案　鄉民傻眼

高虹安談話音檔曝光！　對性平受害助理稱：辦公室主任有教化可能

柯文哲1原因深夜自曝：我非常焦慮

重提30年前幼稚園火燒車挨轟　林佳龍臉書談「良心」

又有音檔！　高虹安辦公室女主管施壓：「老闆」有鴻海300位法務支援

陳水扁車掃被檢舉　陳致中嗆聲：我們今天下午繼續掃

民眾黨高雄市長選戰支持誰？柯媽發聲

陳水扁陪陳致中車掃　下車喊不累「怎麼這麼快結束？」

王世堅對黃珊珊大喊「我虧欠妳」！　網眼眶濕了

蕭彤雯主持「2022九合一選舉開票特別報導」

新北女比2支持侯友宜　旁邊是林佳龍競選廣告

更多熱門

相關新聞

雲林媳婦女兒會挺張麗善　號召「1126挺善良」

雲林媳婦女兒會挺張麗善　號召「1126挺善良」

投票日就在本週末，各地候選人勤跑基層，支持者紛紛也出招幫忙拉票，雲林同鄉會媳婦女兒聯誼會創會會長陳麗芳就譜出《縣長繼續支持張麗善》，作為雲林縣長張麗善的競選主題曲，歌曲發布會當天更號招50位鄉親特地當日南下贈與縣長張麗善，表達支持。

余天替她助陣「像女兒一樣」、吳怡萱：中間世代被忽略

余天替她助陣「像女兒一樣」、吳怡萱：中間世代被忽略

即／疑陸資介入北市選舉　共和黨金主遭約談

即／疑陸資介入北市選舉　共和黨金主遭約談

另類宣傳　民眾黨許瑞宏秀5分鐘日文演說

另類宣傳　民眾黨許瑞宏秀5分鐘日文演說

「貓哥」控徐定禎跟砂石業募款　蔡英文餐會一桌5萬、訂N箱紀念酒

「貓哥」控徐定禎跟砂石業募款　蔡英文餐會一桌5萬、訂N箱紀念酒

關鍵字：

2022九合一大選2022台中市長蔡其昌

讀者迴響

熱門新聞

「一代廟會傳奇」隕落　重機後載15歲少年雙亡

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

Toyz大麻案宣判未出席　法官判刑4年2月

小S「公開5mins影片」曝真實心聲！

王菲爆情變謝霆鋒！　被拍到「摀嘴痛哭走出大樓」

行政院發錢了！妹子一早爽爆「帳戶驚收6000元」

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

張蘭聲明露餡！大S握汪小菲不利數據

德國爆冷輸！超跑帥哥砸15萬重押日本贏　估爽賺330萬

起床「勃起又想尿尿」尬爆！醫激推4招：想怎噴就怎噴

張穎穎開罵S家　律師怒封最欠電小三

冬裝備好！強冷空氣探15℃　最低溫時間曝

更多

最夯影音

更多
黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄
女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面