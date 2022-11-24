參選後首度鏡頭前合體　蔡其昌遇見「她」瞪大眼...秒變小男人

記者游瓊華／台中報導

選戰剩下最後48小時，台中市選情漸熱，藍綠陣營24日下午車隊掃街都攻進北屯區，此區也是現任市長盧秀燕大票倉。民進黨候選人蔡其昌今天首度與「長榮前空姐」老婆黃玉廷合體，兩人一起受訪，蔡其昌直言不太習慣，還罕見在媒體前露出靦腆、害羞笑容，直言非常感謝太太支持他，很愛太太。一向嚴肅的表情瞬間消失，招牌瞇瞇眼也變大，還不時對著太太露出微笑，全被媒體捕捉到，在激烈廝殺中看到難得趣味畫面。

▲選戰開打後首度鏡頭前合體，蔡其昌遇見「她」秒變小男人。（圖／記者游瓊華攝）



媒體詢問，兩人首次在鏡頭前合體，有何感想？蔡其昌回應，「兩人天天回家都會合體」，話畢發現語意不太對，自己露出嬌羞表情，全場媒體都忍不出大笑。蔡其昌下午車隊掃北屯，黃玉廷徒步進北平市場拜票。

▲蔡其昌下午車隊掃北屯、北區，此為對手盧秀燕的大票倉。（圖／記者游瓊華攝）



蔡其昌表示，和太太鮮少一起出現在公開場合，會有點尷尬、怪怪的。蔡其昌提到，台中市很大，自己說過會跑遍城市每個地方，但是再怎麼認真跑還是會有遺漏的地方，所以就麻煩太太協助，在需要加強的區域請太太幫忙向市民朋友拜託，自己很謝謝太太。

蔡其昌露出溫柔感性一面，直言家庭要靠太太，三個孩子也都是太太在負責照顧，最後這幾週又麻煩太太來幫忙自己的事情，對太太真的很感謝。今天剛好太太也在北屯到市場拜票，自己也來北屯車隊掃街，所以才有機會一起在這裡跟市民朋友拜託與感謝，做最後的衝刺。