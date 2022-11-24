民眾黨許瑞宏秀5分鐘日文演說　爭取選區內日本居民認同

▲許瑞宏錄製5分鐘政治理念日文演說影片。（圖／許瑞宏競選團隊提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市中、西區有不少日本籍居民，長年舉辦「日本手作賞花祭」、「鈴蘭通」等日本文化祭，市議員候選人許瑞宏在臉書上PO出全程以日文訴說政治理念的5分鐘影片，盼爭取選區內的日本社群認同。

許瑞表示，中、西區與日本連結頗深，中區有豐富的日治時期古蹟，如台中火車站、警察宿舍、台中州廳等，就連街廊也是仿日式棋盤的規劃；西區優美的居住環境，吸引不少日本人居住在此，甚至落地生根。

許瑞宏指出，在他的家鄉中、西區，台日友善交流活動相當豐富，文化碰撞綻放出許多美麗的花朵。例如日本太太社群發展出的「日本手作賞花祭」已經辦了3年，號召在台中開業的日本店家、日本留學生等，近百位日本人參與祭典；又或是像中區著名活動「鈴蘭通」西川祭，有日本趣味文化體驗和日本傳統藝術表演，很有日本祭典氣氛。

▲▼「鈴蘭通」西川祭。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

許瑞宏說，台中市的日本人大約有800至900人，他從小家裡經商，時常學著奶奶和日本客戶對話，後來一路自學日文，也曾在日本短暫進修一段時間，跟日本社群對話不是問題。

「我想向在地的日本社群，傳達我個人的政治理念，希望你們更加認識我、認識台灣的民主選舉，並用實際行動，實現台日的友好交流！」許瑞宏說，儘管在台日本人不一定有投票權，但讓日本社群了解正在進行中的台灣地方選舉，有助於雙方的民主文化交流。若他當選市議員，一定會努力促進台日交流活動，讓台中市更加國際化。