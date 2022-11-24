最辣女球迷「爆乳戰袍」看世足！貼身洋裝透出S曲線　邪惡視角曝光

▲克羅埃西亞「最性感啦啦隊長」伊凡娜今年也前往卡達看世足。（圖／翻攝instagram@knolldoll）

記者吳美依／綜合報導

克羅埃西亞女球迷伊凡娜（Ivana Knoll）身材姣好、外貌出眾，2018年前往俄羅斯觀看世界盃時，被媒體封為「最性感啦啦隊長」。如今她親赴卡達支持國家隊，儘管為了遵循當地法律，必須一改火辣穿搭、換上長洋裝，但深V乳溝及貼身剪裁，依然讓粉絲為之瘋狂。

▲伊凡娜在ig擁有逾57萬粉絲。（圖／翻攝instagram@knolldoll）



30歲的伊凡娜在Instagram擁有逾57萬粉絲，每次前往足球賽應援時，衣著都有克羅埃西亞國旗上的紅白格紋設計。她分享一系列「戰袍照」表示，「我們今天沒有拿出最佳表現，但這只是暖身而已。」

伊凡娜出生於德國，之後舉家搬到克羅埃西亞，現在定居美國，從小就經常跟著爸爸看比賽，培養出對足球的熱愛。她4年前親赴俄羅斯，看著克羅埃西亞一路踢進亞軍，自己也爆紅成為國際知名網美，更推出一系列聯名泳衣「CROkini」，與自己的應援戰袍一樣，皆有紅白格紋設計，主要客群正是那些想要同時展露身材與愛國心的人們。

▲克羅埃西亞在2018年俄羅斯世界盃驚奇奪下亞軍。（圖／CFP）



2022卡達世界盃F組首場賽事23日晚間登場，由上屆亞軍克羅埃西亞對上摩洛哥，克國37歲名將「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）更迎來世界盃最後一舞，但雙方最終以0比0握手言和。