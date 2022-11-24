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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

狹路相逢！黃珊珊、陳時中掃街車隊強碰　雙方禮貌揮手致意

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後階段，本周末就將迎來關鍵的投票日。台北市長選舉目前仍是「三腳督」的僵持狀態，蔣萬安、陳時中、黃珊珊3人把握時間進行全市大車掃；24日下午，陳時中、黃珊珊車隊在和平東路一段處「短兵相接」，兩方人馬短短約10秒鐘隔著對向車道擦身而過，陳時中與陳建仁、黃珊珊與柯文哲都禮貌性揮手致意。

▼黃珊珊車隊巧遇陳時中。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼黃珊珊車隊巧遇陳時中。（圖／記者陳家祥攝）

九合一選舉進入最後倒數，柯文哲、黃珊珊24日啟動台北大車掃，首日連掃內湖南港、大安文山、松山信義、中正萬華，25日則將到中山大同、士林北投，盼在選前凝聚支持者，拚出勝選氣勢。

黃珊珊24日上午先從「本命區」、經營多年的內湖南港掃起，可惜天公不賞臉、雨勢忽大忽小，路上的熱情支持者不多，只有零星的支持者聚集在路邊加油。

到了下午的大安文山場，狀況才略有好轉。儘管天氣狀況仍不佳，但有不少民眾撐著雨傘、開車經過或路過等，都特別停下來幫黃珊珊的車隊加油打氣。過程中經過不少柯市府的執政亮點，包括公館的水源2、3期公辦都更、信維整宅等，都有不少支持者拿著旗子、手舉牌等夾道歡迎。

但在車掃過程中，也不乏有對手陣營的支持者，對著黃珊珊車隊比出陳時中的競選號碼「12」、蔣萬安的競選號碼「6」等，也有路過民眾比倒讚。

值得一提的是，當車隊行經和平東路一段、泰順街交叉口時，黃珊珊、陳時中車隊「狹路相逢」；黃的幕僚與工作人員車隊不斷對著陳的車隊比「8」的手勢，迎面而來的陳時中車隊，也大揮揮手致意。而黃珊珊當時則正在與另一側的民眾互動，柯則是在最後陳時中與陳建仁的車子經過時，揮手致意。

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