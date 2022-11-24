民進黨立委轟薛瑞元：安靜！　他跟著罵「想害死陳時中」

記者邱晟軒／綜合報導

衛福部長薛瑞元聲稱有疫苗掮客透過工商、宗教團體找上指揮中心，被民進黨台北市長候選人陳時中擋下來，才使陳時中遭人怨恨，卻又不肯公布掮客名單，批評外界的指控是「製造仇恨值的濃縮版」引發譁然。對此，民進黨立委何志偉向薛瑞元喊話，「可不可以稍微安靜一下」。

何志偉23日晚間在政論節目《新聞面對面》上表示，薛瑞元一開始是在討論疫苗有沒有掮客這件事情，他認為掮客到處都是為事實，不過關鍵在於，既然是無罪推定，沒有構成，也沒有遂行，那麼沒道理要把掮客名字公布。

「掮客，要如何定義？」何志偉坦言，台灣確實有一段時間真的疫苗買不到，許多熱心人士向政府提供意見，聲稱和某些對象關係良好，甚至有管道，然而這些人也不見得有要求任何的佣金，「那麼，這些人算不算掮客？我覺得這是一筆爛帳」。

▲掮客說炸鍋！何志偉呼籲薛瑞元「安靜一下」。（圖／新聞面對面YouTube）

何志偉認為，疫苗掮客這個議題突顯出來說，台灣政府在疫情爆發當下，很努力地要去解決疫苗不夠的問題，然而一到了選舉，這個議題就會造成一堆口水。何志偉話鋒一轉，他喊話薛瑞元「真的是...可不可以稍微安靜一下下」。

媒體人單厚之在節目中也痛批薛瑞元「搶戲搶得莫名其妙」，表示「前有周玉蔻去得罪慈濟，你這邊又跑出來得罪佛光山，是要把宗教界全部得罪光嗎？」已經有第四個候選人叫柯文哲，難不到薛瑞元要當第五個候選人？

單厚之直言，薛瑞元現在新聞比候選人還要多，既然講錯話就吞回去，結果這種事情既然可以戰到一個禮拜，「陳時中還要每天幫你擦屁股，你是怕害不死候選人嗎？」

▲薛瑞元。（圖／記者黃國霖攝）

針對薛瑞元不揭露疫苗掮客名單，民進黨立委高嘉瑜日前在立院質詢時也詢問薛瑞元為何不法辦，「你這樣反而傷害到陳時中的選情，類似這樣信口開河的行為，除非能夠拿出一個具體的證據」，直指薛瑞元不要脫口有疫苗掮客後，又一附事不關己的樣子。

薛瑞元則回應，因為是未遂行為，自己與指揮官都有澄清這些事實，也無法舉出疫苗從哪裡來。