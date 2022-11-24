苗栗再傳3賄選案！候選人涉賄選遭約談　拖1天才到案...20萬交保

▲苗檢查獲後龍鎮蔡姓鎮長候選人賄選，傳喚候選人拒不到案，遭檢方拘提聲押，法院裁定20萬元交保。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗後龍鎮長選舉驚傳賄選，蔡姓候選人涉嫌現金買票，前(22)日遭苗栗檢方查獲，檢察官傳喚涉案候選人拒不到案後，拖了一天後昨(23)日才到案說明，檢方偵訊後向法院聲請羈押，法官開庭後裁定20萬元交保。

呂宜臻檢察官指揮苗栗縣調查站、竹南分局，於11月22日持法院核發之搜索票，發動搜索並傳喚苗栗縣後龍蔡姓鎮長候選人，王姓、鄭姓樁腳及選民2人到案說明。其中蔡姓鎮長候選人檢察官傳喚、拘提均拒不到案，至11月23日下午始現蹤。檢方偵訊後，認為蔡具有逃亡及勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法院開庭後裁定以新台幣20萬元交保；王姓、鄭姓樁腳及2位選民分別以10萬元、15萬元、8萬元、5萬元交保候傳。

另一方面，曾亭瑋檢察官指揮苗栗縣警察局刑警大隊、大湖分局、頭份分局、調查局苗栗縣調查站、移民署苗栗縣專勤隊，於11月23日傳喚苗栗縣泰安鄉簡姓鄉民代表候選人夫妻及選民14人到案說明，涉及幽靈人口案。經檢察官訊問後，認為簡姓候選人夫妻涉犯刑法第146條第3項、第2項之意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪之犯罪嫌疑重大，分別諭知簡姓夫妻分別以3萬元、5萬元交保候傳；其餘選民則分別諭知交保3萬元或限制住居。

蘇皜翔檢察官指揮調查局苗栗縣調查站、竹南分局，於11月23日傳喚謝姓男子及選民3人到案說明。經檢察官訊問後，認為謝某涉嫌以每票500元為某苗栗縣竹南鎮鎮民代表候選人買票，其犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，以3萬元交保；3位選民則均予請回。

苗栗地檢署表示，距離投票日不到48小時，檢方堅定司法機關守護民主政治的立場不變，查察賄選不會鬆懈，呼籲企圖以金錢、暴力等非法手段介入選舉之人切莫心存僥倖。