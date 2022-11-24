「貓哥」控徐定禎跟砂石業募款　蔡英文餐會一桌5萬、訂N箱紀念酒

▲民進黨苗栗縣長候選人徐定禎。（資料照／徐定禎競選總部提供）



記者陶本和／台北報導

綽號「貓哥」的砂石業者彭錦淼日前發出公開信，批評民進黨苗栗縣長候選人徐定禎將過往情誼撇得一乾二淨，而徐定禎陣營也反控貓哥跟無黨籍候選人鍾東錦之間有龐大利益，因此針對此封公開信提告。對此，貓哥24日再次發出第二封公開信，指控徐定禎在投靠民進黨後，曾託他參加總統蔡英文募款餐會，以每桌5萬訂了N桌，也訂了N箱總統紀念酒，就為了讓徐定禎有面子。

對於「貓哥」彭錦淼第二封公開信的指控，徐定禎陣營目前還尚未有相關回應。

徐定禎先前針對貓哥的公開信，指控他忘恩負義，把過往情誼撇得一乾二淨一事表示，他必須要替貓哥說幾句話，貓哥做為聯岳砂石的負責人，聯富砂石的股東，甚至是近日來爭議不少的統日砂石的股東及董事，都很清楚，彭錦淼跟鍾東錦之間的龐大利益甚至未來命運是完全糾葛在一起的。

徐定禎說，或許彭錦淼人在江湖身不己，但那篇透過公關公司所寫的公開信，一連串對徐定楨人格謀殺跟道德污衊的不實指控，不僅對他、對他的親人、甚至對已經過世的亡者，都造成了極大傷害。

不過，「貓哥」彭錦淼24日發出第二篇公開信，內容指出，當年徐定禎決定投靠民進黨後，曾拜託他參加蔡英文的募款餐會，當時他沒第二句話，就以每桌5萬元的高價訂了N桌；而且，之後辣台妹紀念酒及第14屆總統紀念酒也訂了N箱，就為了讓徐定禎有面子，讓徐能在蔡英文面前能交差。

貓哥批評，徐定禎自稱為了堅持理念，與前苗栗縣議長游忠鈿和砂石業者關係決裂，但實際上一樣接受業者贊助，地方上人盡皆知，怎麼有臉講得如此義正嚴詞？他說，自己幾十年來奉公守法，在地方上也算是樂善好施，做人坦蕩蕩，沒有什麼叫做人在江湖身不由己那種事情。

貓哥反問徐定禎，凡走過必留下痕跡，他可以把事情都攤在陽光下，親口把徐的故事向社會大眾交代清楚，就像民進黨日以繼夜，開幾十場記者會一樣，說到明年元旦升旗也說不完。

另外，對於徐定禎稱選後要對砂石業「開棺驗屍」，貓哥說，自己驚訝到下巴都快掉下來，這種充滿仇恨的政治語言，怎會從候選人口中說出來。他說，過去一路相挺到底，卻換來只要徐定禎一句「懷疑廠址地下有問題」等理由，就可以動用國家機器強制進場挖掘、劫掠民地、毀人事業的回報，不需要任何證據，只因為徐定禎看了不開心、懷疑、不爽，就可以衝進民間公司把工廠挖得坑坑巴巴。

貓哥向徐定禎說，可以為了選縣長丟下兄弟，但他選擇為了人情義理放棄事業，就是要伸張正義，到底是什麼原因把徐定禎逼得沒有退路，是權力？是政治生命？還是民進黨逼著做這些事情？他也再次向徐定禎喊話，凡走過必留下痕跡，苦海無涯，回頭是岸。