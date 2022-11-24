陳其邁全力拉抬　黃偵琳讚貼心：他還提醒我要化妝

▲高雄市長陳其邁（右）全力拉抬新人黃偵琳（左）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

距離投票不到42小時，高雄市長陳其邁今（24）日上午再次陪同民進黨提名第四選區（左營、楠梓）市議員候選人、也是唯一新人的黃偵琳車隊掃街，由於黃偵琳選情危急，陳其邁再度親征拉抬，搶救意味濃厚。而飽受「穩當選」耳語所擾的三民區議員何權峰，也由選區立委李昆澤陪同拜票，積極宣傳中央和地方的共同政績，也盼打破地方謠言。

▲高雄市長陳其邁（右）全力拉抬新人黃偵琳（左）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

黃偵琳指出，在掃街時，陳其邁市長還提醒她要化妝，不要因為選舉拜票就忽略保養，「令果（黃偵琳外號）不能越來越黑。」黃偵琳表示，市長真的是暖男，在後援會成立要她多擦防曬，今天又提醒她要化妝，「但是新人只能加倍努力，盡全力向選民拜託，實在很難兼顧，不過很謝謝市長提醒，真的很貼心。」

綜觀民進黨在左楠所提名的四席市議員候選人，其中三席為現任，與唯一新人黃偵琳相較下，選情相對穩定；在選前兩天這關鍵時刻，陳其邁再陪同黃偵琳車隊掃街，無疑再度向選民宣示，黃偵琳正處在當選邊緣，需要左楠選民每人多拉幾票，黃偵琳就能順利當選。

黃偵琳呼籲，只要黃偵琳當選，在左楠提名的四席就會全上，議會才會過半，讓未來市長的施政能夠更加順利。據了解，明日選前最後一天，陳其邁依舊會在左營、楠梓進行車隊掃街，顯見陳其邁對居住地左楠的重視。

▲立委李昆澤（右）陪同市議員候選人何權峰（左）掃街。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

而選情和左楠般艱難的三民區，現任議員何權峰表示，主要是因人口減少，席次由原本8席減至7席；但上次他因表現備受鄉親肯定，「穩當選」的流言也因此漫天傳播，導致投票時分散票源，最後跌至第七名當選。

▲立委李昆澤（右）陪同市議員候選人何權峰（左）掃街。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

何權峰指出，最近情況和4年前一樣，鄉親們對自己的表現仍十分肯定，但他除了感謝外，卻更加憂心。畢竟席次縮減，新人也輩出，導致選情相當不樂觀，希望大家在關鍵時刻，給認真的人多些疼惜，不要讓打拚的人孤單。

李昆澤則表示，2018年時何權峰「穩當選」的耳語傳遍三民區大街小巷，使得何權峰差一點落選。這次拜託鄉親朋友，共同牽起何權峰，不要讓認真的人跌倒，讓他有繼續為大家服務的機會、讓何權峰和陳其邁市長和自己共創高雄下一個繁華的4年。