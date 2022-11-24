諷台積電成民進黨「黃復興」　韓國瑜：哪個縣市危險就當選舉工具

▲前高雄市長韓國瑜酸民進黨把台積電當黃復興黨部。（資料照／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一選舉倒數48小時，台積電設廠議題成為民進黨在桃園市、台南市與高雄市催票主攻議題之一。高雄市前市長韓國瑜今（24）嘲諷，國民黨有一個鐵票黨部「黃復興」，民進黨好像也有一個黃復興，叫做台積電，哪一個縣市危險就把台積電推出來，簡直把台積電大卸八塊，這麼棒的企業，已經變成選舉工具。

中廣董事長趙少康今日與韓國瑜直播聊選情，並替國民黨高雄市議員候選人童燕珍、鄭安秝、許采蓁催票。趙少康說，民進黨往年選舉時都有返鄉投票專車，但今年沒有，韓國瑜則自嘲，「包括罷免也有。」

不過，韓國瑜直言，現在民心思變，年輕人覺醒，聰明的年輕人慢慢會知道，什麼政府能夠領導他們，迎向更美好的未來，未來所有全台灣的一切，由現在年輕人來承接，他們這一代人，曾經旭日東升、日正當中，但即將要夕陽，台灣社會是年輕人的。

韓國瑜進一步指出，當大家發現政府開始貪汙、撈錢，把台灣所有寶貴的資產往海外送，每個縣市長幹完以後，都是「張百億、林百億、陳百億，幹完縣市長後都是百億身價，你不是把年輕人當傻瓜嗎？」年輕人一回去投票，他就是反威權、反傳統，但現在返鄉補助的專車都停止，甚至壓縮投票的人數，包括確診的不能投，軍隊全部待命，軍人都是20、21歲，現在沒有打仗也不能投票，成何體統。

至於選情，韓國瑜酸，國民黨有一個鐵票黨部「黃復興」，民進黨好像也有一個黃復興，叫做台積電，哪一個縣市危險就把台積電推出來，「把台積電當黃復興。」如果花蓮選情危險，就到花蓮設廠，金門、澎湖危險，就到當地設廠。簡直把台積電大卸八塊，現在到美國去了，還在講是他們的功勞。事實上，台積電這麼棒的企業，已經變成選舉工具。