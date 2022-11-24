南檢查賄卻受池魚之殃　山地原住民候選人伍宗康有話要說

▲台南地檢署偵辦山地原住民市議員候選人現金賄選案，受池魚之殃的無黨籍山地原住民候選人伍宗康，特出面說明自清，希望能端正選風、打一場乾淨選戰。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦山地原住民市議員候選人現金賄選案，將該候選人依違反選罷法行賄及散布謠言等罪嫌起訴，本案在選民間傳得沸沸揚揚，還有候選人無端遭波及，反被造謠是檢舉者、賄選者，讓競選團隊不堪其擾在選戰最後關頭，無黨籍山地原住民候選人伍宗康，特出面說明自清，希望端正選風打一場乾淨選戰。

無黨籍山地原住民候選人伍宗康對此痛批，他與此事件無關，但競選團隊拜票時，卻多次收到選民反應，有對手竟放話他是遭到起訴的候選人，也有人說他才是檢舉賄選的主導者，都讓他蒙受不明之冤，才選擇說明自清。

伍宗康對假消息跟賄選的行為嚴厲譴責，他反對因為賄選醜聞，竟煽動對立與攻擊之言論，伍宗康強調，他與競選團隊從未涉賄和進行任何不法情事，卻因特定陣營散發對立言論，而深受困擾，甚至影響選情，讓他感到不齒。

伍宗康指出，這名候選人賄選遭起訴，導致選民深受擾亂，無法公正選出人才，且原住民族群體因為資訊不對稱及惡意煽動，人心惶惶，也讓一般民眾對原住民選舉的汙名化及負面印象難以翻轉，造成刻板印象及歧視，傷害原住民甚鉅。

伍宗康說，選舉不應該是抹黑奧步，這些賄選、貪汙、假消息等醜聞，也造成年輕世代對民主選舉體制失望，惡性循環下，讓投票與參政意願大大降低，政治難以清明，選前倒數時刻，伍宗康呼籲有心人士不要再操作假訊息與惡意中傷言論，盼望不分族群的每一個選民可以用和平良善的心，團結在一起，為後代的福祉做出選擇。

據了解，台南地檢署查獲首件台南市議員現金賄選案，第13選區（山地原住民區）某市議員候選人，以每票現金新台幣1萬元至1萬5千元不等之代價，行賄具有山地原住民選舉權之選民，檢察官錢鴻明於11月12日指揮台南市調查處、南部地區機動工作站、台南市警局刑警大隊、新營分局、永康分局、第六分局、南檢黑金組檢察事務官，共同偵辦第13選區市議員候選人現金買票案，並於21日偵查終結提起公訴。

檢察官特指出，該名市議員候選人明知一、二審法官之裁定均認定其賄選罪嫌重大，仍罔顧事實，意圖使自己順利當選，基於散布謠言及不實事實之犯意，於11月15日下午3時許，在其臉書頁面中，刊載：「大家平安！首先先跟大家報一聲平安，深深跟大家一鞠躬，讓大家擔心了。上週六，無預警被檢調大規模搜索並帶回許多的幹部及選民進行偵訊，對此擾民的行為深感無奈，讓他人受到驚嚇，在此誠摯的說聲抱歉。然而在經過漏夜偵訊調查後，檢調查無任何買票證據，法官最後判決他『#無保請回』，讓我於隔天周日平安順利回家。然而檢調不服法院判決申請抗告，結果高等法院以史上罕見的速度，於隔天「駁回」檢調的抗告申請，理由是覺得檢調要羈押他的理由不充足，因此同意原本法院的判決且不得再提出抗告，感謝主，他跟團隊已經沒事了，請大家放心。」之文章，散布謠言及不實之事，使選舉權人對於其明確之賄選犯行產生誤導，足生損害於其他候選人之選情。

檢察官認為被告市議員候選人及其女兒所為，均係違反公職人員選舉罷免法對有投票權人交付賄絡罪嫌、意圖使候選人當選，散布謠言罪嫌而起訴。

該名遭起訴事後回應，面對檢調強大行政資源及不對等的權力行使，讓手無寸鐵的原住民族人即使不斷喊冤，卻抵不過檢調濫權起訴的意圖，團隊透過臉書平台向大眾澄清絕無買票，文章並無涉及毀謗與不實之情事，竟然也可以成為檢調起訴之內容之一，實令人感到不解。