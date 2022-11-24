送拉麵遭批賄選　張善政：採購符合規定...綠營又在搞雙標！

▲國民黨主席朱立倫24日冒雨陪同張善政在桃園市中壢地區車隊掃街，同行者還有議長邱奕勝、立委魯明哲等人。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

選前倒數兩天，綠營頻頻針對張善政陣營活動贈送拉麵涉賄大作文章，張善政今（24）日指出，競選辦公室已提出購買東西價格完全符合規定，但他們硬要栽贓，並控對手也一樣在送，綠營又在搞雙標，根本是選舉抹黑。

張善政今天上午冒雨以車隊遊行方式在中壢地區掃街拜票，同行者還包括黨主席朱立倫、議長邱奕勝與立委魯明哲等人，沿著中壢區大街小巷展開拜票。

張善針對拉麵事件，綠營側翼連續召開記者會批評藍營涉及賄選，張善政表示，這部份競選辦公室昨天已說過，購買東西的價格完全符合規定，但綠營硬要栽贓、張冠李戴說是賄選。「我們今天準備手卡資料，這次選舉同樣的東西，對手鄭運鵬一樣在送，上一次鄭文燦選舉時，也一樣在送，請問這次爆料，這位市議員候選人，是不是要一致性，不分藍綠都有問題？」

▲張善政認為綠營又在搞雙標。（圖／張善政競辦提供）

張善政重申，競選辦公室採購價格每包26.7元，完全符合規定，民進黨也用一樣的東西在送，這件事情一看就非常清楚，根本是選舉抹黑，也就是綠能你不能，綠的可以做，別人都不可以做，根本又是搞雙標。

另外，鄭文燦在臉書發文，說張是空降，只會抹黑唱衰桃園；張善政回應，任何一位執政者都應該用開放、謙虛面對批評，而不是用傲慢的態度看待批評，請問市民朋友，希望看到一個政府，凡事要你歌功頌德，有問題就去掩蓋不講清楚的政府，要這樣的市長嗎？

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