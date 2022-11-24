台中再爆賄選案　議員候選人贊助旅遊經費...2里偷遷幽靈人口

▲台中地檢署查獲本次大選首件團體賄選、幽靈人口案件。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中地檢署積極掃蕩選舉弊案，23日率中市調查處、中部地區機動工作站等相關單位，查獲第二選區紀姓候選人涉嫌以2萬元自強活動贊助經費賄絡義警；另外，和平區、東勢區里長候選人，涉嫌利用遷徙假戶籍（即幽靈人口）意圖當選，檢方昨晚傳喚相關涉案人到案，複訊後命交保、請回。

台中地檢署24日表示，檢察官陳文一、黃裕峯共同指揮重案支援中心，包括保四總隊、清水警分局、第六警分局、調查處、中機站、專勤隊等，於昨日上午進行搜查，查獲台中市第二選區議員候選人紀金豐，涉嫌於8月下旬透過某義警陳姓分隊長，以贊助自強活動旅遊經費2萬元為由，賄絡該分隊的隊員，並於旅遊途中在遊覽車上請求隊員投票支持。

專案小組持搜索票搜索相關人6處所，帶回紀男、樁腳及選民數人到案說明，檢察官複訊後認紀男、陳男違反公職人員選罷法第102條第1項第1款對於該選舉區內之團體，假借捐助名義之投票行賄罪，罪嫌重大，分別諭知具保5 萬元、2萬元。

中檢也接獲情資，指出和平區達觀里現任里長吳振福介入幽靈人口遷徙戶籍，經搜索虛偽戶籍處並訊問吳男、選民及證人，查獲吳男等4人涉嫌違反刑法第146條第2項、第3項，意圖意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶口取得投票權罪嫌。中檢表示，吳男等人罪刑明確，複訊後均請回。

另外，東勢區慶東里里長候選人羅東全也涉幽靈人口案，檢察官率相關單位持搜索票搜索虛偽遷徙戶籍等14處，並傳訊羅男、虛偽遷徙戶籍的洪姓代辦人，以及該里疑似幽靈人口選民等15人，查獲羅、洪涉嫌違反刑法第146條第2項、第3項意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶口取得投票權罪嫌。羅、洪兩人經檢察官偵訊，分別諭知具保10 萬元、5萬元。