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社會 社會焦點 保障人權

只因「好玩」男二度縱火害1死4傷　打火機燒雨衣...殺人罪起訴

▲桃園市龜山區林口長庚醫院附近鬧區上月發生大火，導致釀成1死4傷慘劇，圖為火場現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區長庚醫院附近鬧區上月發生大火，導致釀成1死4傷慘劇，圖為火場現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區林口長庚醫院附近一處4層樓民宅，上月中旬發生大火，導致1名印尼籍女子逃生不及慘死，另還有4人受傷，檢警根據火場附近監視畫面，發現是領有身障陳姓男子縱火釀禍，檢方查出，陳男涉嫌二度縱火，檢察官調查後依殺人罪嫌將陳起訴。

檢警調查，26歲的陳姓男子領有中度身障手冊，但仍有基本溝通理解與生活自理能力，明知縱火是違法行為，今年9月3日凌晨，陳在龜山區萬壽路，因為「好玩」，將路邊機車上雨衣放在瓦斯店外瓦斯桶上方，以打火機點火後離去，所幸被及時發現撲滅未釀成大災。

▲桃園市龜山區林口長庚醫院附近鬧區上月發生大火，導致釀成1死4傷慘劇，圖為消防人員將昏迷印尼籍女子救出火場急救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區長庚醫院附近鬧區上月發生大火，導致釀成1死4傷慘劇，圖為消防人員將昏迷印尼籍女子救出火場急救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

今年10月13日凌晨3時31分許，陳男在龜山區復興路取下路邊機車雨衣後，再把雨衣放進一棟4層透天厝的樓梯間，再以打火機點燃雨衣，還在一旁確認火被點燃後才離開，火苗延燒到一旁電動車與高壓電板，並往上竄燒，消防人員趕抵後，陸續在3、4樓救出4名男性、3名女性且有多人遭到嗆傷，其中在樓梯間救出附近某工業區工作24歲的印尼籍女子，因全身有多處2至3度灼傷，送醫急救後因熱休克不治死亡，這場火警共造成1死4傷。

檢方根據消防局與警方蒐證，認定陳縱火嫌疑重大，9月所涉案件依縱火罪起訴，10月第二次縱火，則被依殺人罪嫌起訴。

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