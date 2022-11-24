大選倒數2天！饒慶鈴市區熱情掃街　民眾自組機車隊跟隨力挺

▲台東縣長候選人饒慶鈴(右)陪同台東市長候選人陳銘風在市區進行車輛掃街。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

距離11月26日只剩2天，選戰氣氛火熱，台東縣長候選人饒慶鈴把握最後時間，24日一早陪同台東市長候選人陳銘風在市區進行車輛掃街，除了宣傳車輛傳唱著「綻放台東藍」歌曲外，有熱情支持民眾自發性組成摩托車隊，跟著在台東市區大小巷穿梭。

饒慶鈴說這4年來在台東市打造台東多元的運動休閒場域，包括升級棒球村，讓暌違14年的職棒賽事重返台東，將興建全民運動館、極限運動場，滿足青年及銀髮族等不同年齡層的運動需求；興建台東第1座圖書總館，設置完善的親子閱讀空間、大幅提升館藏、使用智慧化系統等科技服務；今年與聖母醫院攜手設立照服員檢定考場，並啟用中餐、素食及烘焙即測即評考場大樓，鄉親不再奔波外縣市考照。

在交通方面，饒慶鈴強調，縣府投入10億元打造台東一路通，包括完成東56線富岡濱海景觀大道、太平溪左岸8.9公里堤防路堤步道，串聯共18公里的環狀自行車行人步道，讓對外交通、市區休閒散步都暢通；為發展大豐地區，進行豐榮、豐樂地區區段徵收，將農業區變更為住宅及及公共設施用地，興建馬當部落聚會所，並新建豐榮消防分隊。

另外，饒慶鈴競選總部表示24日傍晚18:30將從台東市東海運動公園出發徒步掃街，在大豐地區向鄉親懇託；25日18:30將從饒慶鈴競選總部出發，進行選前之夜徒步掃街，歡迎鄉親好朋友加入掃街行列。