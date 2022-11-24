九合一大選倒數2天！　宜檢宣布再偵破「3起現金賄選案」

▲宜蘭檢方偵破3起現金賄選案。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

2022九合一大選倒數2天，宜蘭地檢署檢方24日發布新聞稿，表示再查獲3件現金賄選案，涉案候選人、樁腳均以每票1000元價格買票，檢方本著「有聞必查、有據必辦」之精神及嚴查速辦，全力打擊賄選，請候選人及樁腳切勿心存僥倖以身試法，也呼籲民眾踴躍檢舉賄選拿奬金。

檢方指出，蘭縣第十選區某縣議員候選人之3名樁腳，涉嫌以每票1000元買票，案經向宜蘭地院聲請搜索票獲准後，專案小組於23日持搜索票發動搜索，並拘提該樁腳3人到案。經本署檢察官複訊後，認該3名樁腳涉犯公職人員選舉罷免法之投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，其中陳姓樁腳、簡姓樁腳有勾串之虞，有羈押之理由及必要，向宜蘭地方法院聲請羈押禁見，嗣經法院諭令各以5萬元交保候傳。另一名陳姓樁腳則經檢察官交保候傳。另到案之選民5人，共交出已收受之現金1萬6000元，檢察官訊畢後均請回。

第二案則為蘇澳鎮蘇東里里長候選人賄選案，該名陳姓候選人請託另名呂男協助以每票1000元價格進行買票，經向宜蘭地院聲請搜索票獲准後，專案小組22日發動搜索，共查扣現金8900元，並拘提陳、呂二人到案，經複訊後認為犯罪嫌疑重大惟無羈押之必要，諭令候選人陳男以5萬元交保候傳。呂男則主動交出買票的1000元現金。另到案之選民1人，亦交出自呂男收受之現金1000元，檢察官訊畢後均請回。

第三案宜蘭縣員山鄉頭分村村長候選人林男買票案，專案小組於23日持票搜索，查扣現金1萬元，並拘提林男到案，經複訊後認為候選人涉犯公職人員選舉罷免法之投票行賄罪，犯罪嫌疑重大惟無羈押之必要，諭令3萬元交保候傳。另到案之選民中1人，交出已收受之現金4000元，檢察官訊畢後請回。