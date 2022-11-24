會議紀錄曝！指揮中心年初「估每日500人確診」　挨批錯失搶藥時機

▲指揮中心會議紀錄草稿流出。（圖／翻攝自公務之聲靠北電台臉書）

記者洪巧藍／台北報導

臉書「公務之聲靠北電台」流出一份中央流行疫情指揮中心今年2月5日的會議紀錄草案，內容指出「請疾管署以200天內增10萬人確診（平均每日500人確診）」的情境進行整備，爆料人質疑「完全低估疫情的可能發展，既沒有提早去預購搶藥，也不願意多買」。指揮中心今（24）日晚間證實會議記錄為真，但也提出數據澄清，口服藥物的洽購與到貨儲備，已領先全球大多數國家。

該會議紀錄草案是中央流行疫情指揮中心於今年2月5日，即農曆大年初五時的會議，包含當時指揮官陳時中，現任衛福部長薛瑞元、現任指揮官王必勝、衛福部次長石崇良、疾管署署長周志浩、疾管署副署長莊人祥、疾管署副署長羅一鈞等七人與會。

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會議記錄指陳時中裁示「請疾管署以COVID-19致死率達1%、200 天内新增 10 萬人確診（平均每日500人確診）之情境，預光盤點我國隔離檢疫處所/醫療量能、徵用及所需經費、抗病毒藥物需求量等，俾預先整備部署。」

不過今年兩波Omicron為主疫情已經累積有超過800萬人確診，在首波疫情時，單日本土病例最高紀錄達到9萬多例，後來8月開始的BA.5疫情最高也有5萬多例，近期單日病例則維持在1~2萬例間，都遠超過當時的規劃。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

爆料人Po文直指「早在年初藥物的EUA就都通過了，但為什麼會需要搶藥，甚至是一開始只到貨少少的幾千人份，不就是因為長官們號稱超前部署，但其實是完全低估疫情的可能發展，所以既沒有提早去預購搶藥，也不願意多買，非要等到疫情變嚴重了才滾動式調整。結果現在變成廠商的功勞...要是之後被立法院還是監察院調查，不知道又要找哪個倒霉的承辦人還是專家來負責了」。

指揮中心晚間特別澄清「未提早儲備抗病毒藥物」的說法並非事實，發言人莊人祥表示，該會議記錄是正確的，但是當時僅能用當時的疫情狀態進行事先規劃，決策也還在形成的階段，事實上指揮中心都隨時依據疫情進行檢討。

莊人祥說，開會當天的本土病例29例，我國也已經在1月13日就已經簽約採購2萬5千份的新冠口服抗病毒藥物（含2萬份倍拉維與5,000份莫納皮拉韋），足以因應25萬確診人口時給予高風險族群的用藥。

此外，國內是4月1日才決定與病毒共存的政策，並且在4月10日指揮中心再簽約加購70萬份倍拉維，足可提供700萬染疫人口使用，整體採購、到貨進度與用藥比例都優於其他國家，回顧4月10日當天單日確診病例也僅400多人。

指揮中心強調，我國是亞洲第二個取得Paxlovid的國家，也是亞洲第一個同時備有Paxlovid和Molnupiravir兩項藥物的國家，此外，我國整體投藥率亦高於世界其他多數國家，口服藥物的洽購與到貨儲備，都已領先全球大多數國家。

指揮中心也補充，該類口服抗病毒藥物主要提供具重症風險因子民眾使用，非所有確診者均適合使用，且有藥物保存期限問題，指揮中心係於評估疫情及醫療量能後，進行合理採購，提供國人使用。

▲指揮中心會議紀錄草稿流出。（圖／翻攝自公務之聲靠北電台臉書）