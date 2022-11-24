　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

會議紀錄曝！指揮中心年初「估每日500人確診」　挨批錯失搶藥時機

▲▼指揮中心會議紀錄草稿流出。（圖／翻攝自公務之聲靠北電台臉書）

▲指揮中心會議紀錄草稿流出。（圖／翻攝自公務之聲靠北電台臉書）

記者洪巧藍／台北報導

臉書「公務之聲靠北電台」流出一份中央流行疫情指揮中心今年2月5日的會議紀錄草案，內容指出「請疾管署以200天內增10萬人確診（平均每日500人確診）」的情境進行整備，爆料人質疑「完全低估疫情的可能發展，既沒有提早去預購搶藥，也不願意多買」。指揮中心今（24）日晚間證實會議記錄為真，但也提出數據澄清，口服藥物的洽購與到貨儲備，已領先全球大多數國家。

該會議紀錄草案是中央流行疫情指揮中心於今年2月5日，即農曆大年初五時的會議，包含當時指揮官陳時中，現任衛福部長薛瑞元、現任指揮官王必勝、衛福部次長石崇良、疾管署署長周志浩、疾管署副署長莊人祥、疾管署副署長羅一鈞等七人與會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

會議記錄指陳時中裁示「請疾管署以COVID-19致死率達1%、200 天内新增 10 萬人確診（平均每日500人確診）之情境，預光盤點我國隔離檢疫處所/醫療量能、徵用及所需經費、抗病毒藥物需求量等，俾預先整備部署。」

不過今年兩波Omicron為主疫情已經累積有超過800萬人確診，在首波疫情時，單日本土病例最高紀錄達到9萬多例，後來8月開始的BA.5疫情最高也有5萬多例，近期單日病例則維持在1~2萬例間，都遠超過當時的規劃。

▲▼11/24中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

爆料人Po文直指「早在年初藥物的EUA就都通過了，但為什麼會需要搶藥，甚至是一開始只到貨少少的幾千人份，不就是因為長官們號稱超前部署，但其實是完全低估疫情的可能發展，所以既沒有提早去預購搶藥，也不願意多買，非要等到疫情變嚴重了才滾動式調整。結果現在變成廠商的功勞...要是之後被立法院還是監察院調查，不知道又要找哪個倒霉的承辦人還是專家來負責了」。

指揮中心晚間特別澄清「未提早儲備抗病毒藥物」的說法並非事實，發言人莊人祥表示，該會議記錄是正確的，但是當時僅能用當時的疫情狀態進行事先規劃，決策也還在形成的階段，事實上指揮中心都隨時依據疫情進行檢討。

莊人祥說，開會當天的本土病例29例，我國也已經在1月13日就已經簽約採購2萬5千份的新冠口服抗病毒藥物（含2萬份倍拉維與5,000份莫納皮拉韋），足以因應25萬確診人口時給予高風險族群的用藥。

此外，國內是4月1日才決定與病毒共存的政策，並且在4月10日指揮中心再簽約加購70萬份倍拉維，足可提供700萬染疫人口使用，整體採購、到貨進度與用藥比例都優於其他國家，回顧4月10日當天單日確診病例也僅400多人。

指揮中心強調，我國是亞洲第二個取得Paxlovid的國家，也是亞洲第一個同時備有Paxlovid和Molnupiravir兩項藥物的國家，此外，我國整體投藥率亦高於世界其他多數國家，口服藥物的洽購與到貨儲備，都已領先全球大多數國家。

指揮中心也補充，該類口服抗病毒藥物主要提供具重症風險因子民眾使用，非所有確診者均適合使用，且有藥物保存期限問題，指揮中心係於評估疫情及醫療量能後，進行合理採購，提供國人使用。

▲▼指揮中心會議紀錄草稿流出。（圖／翻攝自公務之聲靠北電台臉書）

▲指揮中心會議紀錄草稿流出。（圖／翻攝自公務之聲靠北電台臉書）

►在家吃到「祖傳密製紅燒牛肉麵」！6分鐘上桌太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／海軍運補艇於料羅灣沈沒　原因曝光
鍾明軒結束留學回台！曝美國「文化1衝擊」
車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」看監視器崩潰！男怒告鄰：你很猛嘛
台灣火辣實況主推「最大尺度」寫真！內容搶先曝光
男大生愛吃1食物！醫一掃「肝亮亮的」嚇傻
快訊／瑞士1比0退喀麥隆　56年來世界盃首戰沒輸過

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」看監視器崩潰！男怒告鄰：你很猛嘛

「月薪未滿3萬者」創史上新低　逾半勞工月入3-5萬

男友壞壞狂吸！妹子尬見「害羞1印記」快瘋掉　內行曝消除法

會議紀錄曝！指揮中心年初「估每日500人確診」　挨批錯失搶藥時機

疫情升溫！雲林土番鴨場再爆禽流感　撲殺3166隻鴨

5G版《向左走向右走》開演！動態捕捉+AR投影　幾米繪本世界重現

鹿港天后宮200盞8800元財運燈秒殺　廟方：這4生肖快來安太歲

微電車掛牌懶人包這邊看！45萬舊車免繳450元規費　「限定13個月」

12星座「迎來轉變機會」！一周運勢一次看　金牛有錢入帳

染疫後心跳異常加快！醫提「2類新冠後心搏過速」：早上起床最明顯

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」看監視器崩潰！男怒告鄰：你很猛嘛

「月薪未滿3萬者」創史上新低　逾半勞工月入3-5萬

男友壞壞狂吸！妹子尬見「害羞1印記」快瘋掉　內行曝消除法

會議紀錄曝！指揮中心年初「估每日500人確診」　挨批錯失搶藥時機

疫情升溫！雲林土番鴨場再爆禽流感　撲殺3166隻鴨

5G版《向左走向右走》開演！動態捕捉+AR投影　幾米繪本世界重現

鹿港天后宮200盞8800元財運燈秒殺　廟方：這4生肖快來安太歲

微電車掛牌懶人包這邊看！45萬舊車免繳450元規費　「限定13個月」

12星座「迎來轉變機會」！一周運勢一次看　金牛有錢入帳

染疫後心跳異常加快！醫提「2類新冠後心搏過速」：早上起床最明顯

好消息！英格蘭隊長凱恩腳踝傷勢無礙　下一場交手美國可上場

台新銀砸37.67億買明台產大樓！　用途還在想

快訊／海軍運補艇於料羅灣沈沒　原因曝光

3女神罕見同框！嘉義超兇候選人合體雞排妹　竟捕獲野生市長黃敏惠

快訊／海軍運補艇艙間進水沉沒！　艇上5名官兵平安返港

鍾明軒結束留學回台！曝美國「外送文化1衝擊」：點5次有3次出錯

BMW「M 50週年壓軸車款」驚喜亮相　限量50部、553匹輕量級猛獸

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」看監視器崩潰！男怒告鄰：你很猛嘛

泰國宣布翻拍《當男人戀愛時》　「天生一對」男星Bright主演

乳房植入物業者　在台成立亞洲首座臨床教育訓練中心

柴柴距離醫院5公尺「石化」 厭世沒力氣走路：被算計惹...

生活熱門新聞

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

冬裝備好！強冷空氣探15℃　最低溫時間曝

張穎穎開罵S家　律師怒封最欠電小三

今明全台溼答答　入冬最強冷空氣襲時間曝

又有3私校撐不住列退場名單！

重機男200km/hr「導彈式追撞」計程車慘死！專家揭3錯誤

李敖神預言大汪戀結局「張蘭成關鍵」網驚：好準

年底「4星座」愛情事業兩得意！

新北女大生「下海當小姐」　校方回應

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

「壯男宰殺大S床墊」畫面曝光　網看傻：一路好走

明雨更猛！入冬最強冷空氣下周報到

情侶夜市射氣球5200元　攤商還原真相

熊大兔兔「只剩今天快載」　LINE加碼5款萌貼圖

更多熱門

相關新聞

基隆專責病房空床率66.7%　林右昌：配合國家防疫規範

基隆專責病房空床率66.7%　林右昌：配合國家防疫規範

中央疫情指揮中今（24日）公布國內本土病例，新增1萬6015例，其中基隆新增240例，全市專責病房空床率66.7%，市長林右昌提醒市民，持續落實相關防疫規範，完整接種疫苗，遠離COVID-19和流感病毒的威脅，提升自我防護，守護彼此健康。

女師網課突被「鎖喉」！學生全程目睹

女師網課突被「鎖喉」！學生全程目睹

戶外口罩將鬆綁！羅一鈞：跨年有必要才做管制

戶外口罩將鬆綁！羅一鈞：跨年有必要才做管制

快訊／本土+ 16015　連江縣隔220天再次清零

快訊／本土+ 16015　連江縣隔220天再次清零

快訊／本土+16015、增65死！6個月嬰MIS-C

快訊／本土+16015、增65死！6個月嬰MIS-C

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

「一代廟會傳奇」隕落　重機後載15歲少年雙亡

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

Toyz大麻案宣判未出席　法官判刑4年2月

小S「公開5mins影片」曝真實心聲！

王菲爆情變謝霆鋒！　被拍到「摀嘴痛哭走出大樓」

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

行政院發錢了！妹子一早爽爆「帳戶驚收6000元」

一代廟會傳奇車禍亡！妻慟：放棄急救真的好痛

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

德國爆冷輸！超跑帥哥砸15萬重押日本贏　估爽賺330萬

起床「勃起又想尿尿」尬爆！醫激推4招：想怎噴就怎噴

張蘭聲明露餡！大S握汪小菲不利數據

更多

最夯影音

更多
黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄
女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面