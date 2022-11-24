決戰48小時！盧秀燕車掃16區飆進東勢石岡　蔡其昌喊「全城行動」

▲選前48小時，國民黨台中市長候選人盧秀燕旋風車掃16區，飆進東勢石岡。（圖／競選總部提供）



記者游瓊華／台中報導

選前倒數48小時，台中選情慢慢增溫，藍綠候選人把握最後時間衝刺，雙方回歸陸戰大舉車掃。國民黨盧秀燕昨（23）日燕子車隊1天內狂掃12行政區，今天繼續旋風車掃，從市區一路掃進山城，除了大安、和平外全都繞一圈，連媒體聯訪時間都沒有；對手蔡其昌陣營車掃北屯、西屯，喊出「全城行動」，要支持者站出來，參加在圓滿劇場舉辦的選前之夜造勢。

盧秀燕陣營昨天車掃12小時，今天規劃車隊掃街市區8個行政區，以及潭子、大雅、神岡、后里、豐原、石岡，還要挺進東勢、新社等區域。競總表示，除了大安、和平之外，其他地區今天通通都會掃完。

▲盧秀燕陣營公布選前之夜海報，主打「市長只有媽媽好」。（圖／競選總部提供）



至於明天(25日)的選前之夜，盧秀燕發出號召令也公布海報，斗大標題寫著「市長只有媽媽好！」明天晚上7時將於北屯區太原路、和順路口（原太原夜市）舉辦大造勢。盧秀燕強調，不論遇到「百年大疫」、「百年大旱」，台中都沒有停下發展的腳步，不僅「建設更多、舉債變少」，更做到「中央評比11項經濟指標全國第一」、「多項評比全國最宜居、最幸福的城市」；她努力守護台中市民，也盼市民朋友也可以一起來守護她。

▲民進黨台中市長候選人蔡其昌今天車掃西屯、北屯。（圖／競選總部提供）



對手蔡其昌陣營也公布選前之夜主題《全城行動》，地點選在文心森林公園圓滿劇場。競總表示，邀請台中市所有的行動派市民一起站出來，力挺四個多月來演講逼近1000場，走訪市場、商家超過百趟，觸及市民人數超過百萬人次，希望透過「行動」來感謝市民朋友的支持。

▲綠營喊出全城行動，呼籲支持者「去投票就會贏」，希望衝高投票率。（圖／競選總部提供）



蔡其昌陣營強調，最後四場山海屯市的造勢晚會，前面三場次在屯區、海線、山線更是場場爆滿，吸引超過五萬人到場相挺，尤其自發性參加民眾之多，讓蔡其昌與行動派團隊深受感動，也感到非常振奮，最後一週打出「去投票，就會贏！」也成為全國指標性主題之一，呼籲市民朋友再一次站出來，讓全國民眾看到台中人改變的決心。